Újabb beismerő vallomás Kéri Lászlótól

Ismét tanúbizonyságát adta Kéri László annak, hogy igenis a Tisza csapatához tartozik, hiába próbálja ezt Magyar Péter időről időre tagadni. Az Ellenpont arról írt, hogy a baloldali politológus legutóbb a Belvárosi Szabadegyetem januári rendezvényén ismerte el újfent, hogy egyértelműen tisza-párti.

Kéri László ugyanis ezen a fórumon elárulta, hogy Magyar Péterék már régóta csak követik az eseményeket, amelyeket Orbán Viktor diktál.

Mindig ott vagyunk a nyakatokon. Tehát bárhol van Orbán Viktor vagy egy Fidesz-rendezvény, aznap mi is csinálunk valamit. Vagy úgy, hogy oda is megyünk, mint Szegeden meg talán Mohácson – hol is volt még ilyen, valahol volt még ilyen – Győrben, vagy hát a leglátványosabb a Kötcse volt…

– fogalmazott Kéri László.

Kéri az első tiszás

Nagyon úgy néz ki tehát, hogy miközben Magyar Péter próbál elhatárolódni Kéri Lászlótól,

a baloldali politológus rendre erősíti meg a viszonyt kijelentéseivel.

Az Ellenpont ennek kapcsán felidézte, hogy Kéri László és felesége, Petschnig Mária Zita is többször letagadták, hogy a Tisza szakértői lennének, annak ellenére, hogy Radnai Márk az „első tiszásnak” nevezte Kéri Lászlót. Nem véletlenül, a baloldali politológust még a Tisza székházából távozóban is lefotózták.

Forrás: Ripost

Hozzátették, Kéri László nem olyan régen, épp egy Tisza-sziget rendezvényen fejtette ki a véleményét arról, hogy Magyar Péternek is határozott állásfoglalást kell tennie a háború kérdésében, méghozzá támogatólag, hiszen szerinte „ezt már Európa eldöntötte”.

Magyar Péter pedig nem tud ellentmondani Brüsszelnek.

– Nem fogja megúszni Magyar Péter se, meg a Tisza sem, hogy valami egyértelmű állásfoglalást ne tegyen az ukrán ügyben – fejtette ki a tiszás szakértő, hozzátéve, hogy Európa ezt már eldöntötte, és ha nézik a meghatározó nemzeteket, arra készülnek a német katonai diplomáciától az angolokig is, érdekes, hogy nem kizárt az oroszokkal való további konfliktus, hogy Európa készüljön fel arra, hogy Oroszország tartósan neki hadi ellenfele lesz. Ebből Magyarország szerintem nem fogja tudni kihúzni magát.