Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

Újabb beismerő vallomás Kéri Lászlótól

Magyar Péter hiába próbál elhatárolódni Kéri Lászlótól, a baloldali poitológus folyamatosan olyan nyilatkozatokat tesz, amelyekkel megerősíti tiszás voltát. Kéri legutóbb ráadásul azt is elismerte, tudatosan követi Magyar Péter a miniszterelnököt, azaz fut az események után.

2026. 02. 10. 8:08
Ismét tanúbizonyságát adta Kéri László annak, hogy igenis a Tisza csapatához tartozik, hiába próbálja ezt Magyar Péter időről időre tagadni. Az Ellenpont arról írt, hogy a  baloldali politológus legutóbb a Belvárosi Szabadegyetem januári rendezvényén ismerte el újfent, hogy egyértelműen tisza-párti.

Kéri László ugyanis ezen a fórumon elárulta, hogy Magyar Péterék már régóta csak követik az eseményeket, amelyeket Orbán Viktor diktál.

Mindig ott vagyunk a nyakatokon. Tehát bárhol van Orbán Viktor vagy egy Fidesz-rendezvény, aznap mi is csinálunk valamit. Vagy úgy, hogy oda is megyünk, mint Szegeden meg talán Mohácson – hol is volt még ilyen, valahol volt még ilyen – Győrben, vagy hát a leglátványosabb a Kötcse volt…

– fogalmazott Kéri László.

Kéri az első tiszás

Nagyon úgy néz ki tehát, hogy miközben Magyar Péter próbál elhatárolódni Kéri Lászlótól, 

a baloldali politológus rendre erősíti meg a viszonyt kijelentéseivel.

 Az Ellenpont ennek kapcsán felidézte, hogy Kéri László és felesége, Petschnig Mária Zita is többször letagadták, hogy a Tisza szakértői lennének, annak ellenére, hogy Radnai Márk az „első tiszásnak” nevezte Kéri Lászlót. Nem véletlenül, a baloldali politológust még a Tisza székházából távozóban is lefotózták.

Forrás: Ripost

Hozzátették, Kéri László nem olyan régen, épp egy Tisza-sziget rendezvényen fejtette ki a véleményét arról, hogy Magyar Péternek is határozott állásfoglalást kell tennie a háború kérdésében, méghozzá támogatólag, hiszen szerinte „ezt már Európa eldöntötte”. 

Magyar Péter pedig nem tud ellentmondani Brüsszelnek. 

– Nem fogja megúszni Magyar Péter se, meg a Tisza sem, hogy valami egyértelmű állásfoglalást ne tegyen az ukrán ügyben – fejtette ki a tiszás szakértő, hozzátéve, hogy  Európa ezt már eldöntötte, és ha nézik a meghatározó nemzeteket, arra készülnek a német katonai diplomáciától az angolokig is, érdekes, hogy nem kizárt az oroszokkal való további konfliktus, hogy Európa készüljön fel arra, hogy Oroszország tartósan neki hadi ellenfele lesz. Ebből Magyarország szerintem nem fogja tudni kihúzni magát.

Kéri korábban arról is értekezett, hogy úgy kell bánni a Fidesz-szavazókkal, mint a pestisesekkel:

 Ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, ha olyan lesz a hangulat, és úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre

– fogalmazott. Majd hozzátette: „Olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell lenni, hogy te még mindig fideszes vagy!”

A videórészleten a tiszás tanácsadó azt is elmondja, hogy szerinte be kell engedni a migránsokat: „a migránskérdés nincs azzal megoldva, hogy a magyar kormány kerítést épített”.

Majd azzal folytatta, hogy „Európa elöregszik. Európában 30 év múlva 30-40 millióval kevesebb élnek majd, mint most. Az Alsó-Mediterráneum népessége ezzel párhuzamosan 60-70 millióval növekszik. (…) Ezzel Magyarországot és egész Európát olyan demográfiai kihívás éri, ami miatt egész másképp kell a migránsproblémáról beszélni.”  - vagyis azt a Nyugat-Európában unásig ismételt gondolatot fogalmazta meg újra hogy a munkaerőhiánynak nincs más megoldása, csak a migránsok korlát nélküli beengedése. 


 

