Újabb gyöngyszem: részegen, énekelve hívta a segélyhívót valaki + videó

– Nem, a 112 nem a tehetségkutató versenyek előválogatója – írja a rendőrség a feltöltött videójuk mellé. A felvételen hallható, hogy illuminált állapotban lévő férfi a segélyhívót hívja, de segítségkérés helyett énekelni kezd. Arra a kérdésre hogy hogy hívják és honnan telefonál azt felelte: nem tudja.

A rendőrség pár napja már közölt egy hasonló felvételt, akkor valaki házi zsírt akart szerezni a segélyhívón keresztül. Akkor azt írták, hogy annyi szürreális hívás érkezik be hozzájuk, hogy ezek közül párat közzé fognak tenni.