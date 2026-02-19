Vádat emeltek Dudás Miki édesapjának halála ügyében

Hat ember ellen nyújtott be halált okozó testi sértés és más bűncselekmény miatt vádiratot az ügyészség Dudás Miki édesapja halálának ügyében – értesült a Magyar Nemzet.

Dudás Miklós egykori otthonánál intézkedtek a hatóságok. Fotó: MTI

Emlékezetes, az azóta rejtélyes körülmények között elhunyt olimpikon még 2024-ben számolt be arról, hogy édesapját, Dudás Istvánt megverték . A férfi az esetet követően kómában feküdt, még egy nyolcórás koponyaműtéten is átesett, amely közben egy műkoponyát ültettek be az érintett területre, de már ez sem segített rajta. Lélegeztetőgépen volt, egyre romlott az állapota, majd 2025 februárjában meghalt.

Az ügyészség a vádiratában két emberre letöltendőt, míg a többiekre felfüggesztett szabadságvesztést kért. Az ügyben az előkészítő ülés áprilisban lesz.