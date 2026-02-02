áldozatverésférfipercen múltkórházasszonyerőszak

Egy szelet sonkát evett vacsorára, kis híján az életébe került

Megdöbbentő részletek derültek ki a tiszavasvári asszony bántalmazásáról, aki a kórházban magához térve végre vallomást tudott tenni a hatóságoknak. A 39 éves nőt az élettársa egy banális vita hevében félholtra verte. Az áldozat arca olyan súlyosan megsérült, hogy az orvosoknak az életéért kellett küzdeniük.

Munkatársunktól
2026. 02. 02. 16:00
Majdnem halálra verte párját, mert azt hitte megette a sonkáját
Majdnem halálra verte párját, mert azt hitte megette a sonkáját Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Brutális vérfürdőbe torkollott egy tiszavasvári pár otthoni vitája, amikor a feldühödött férfi egy szelet sonka miatt esett neki élettársának, azt ugyanis a nő megette vacsorára. A támadó olyan könyörtelenül verte, rugdosta, majd fojtogatta a védtelen nőt, hogy az áldozat arca a felismerhetetlenségig szétroncsolódott, mire a mentők kórházba szállították – írta az Origo.hu.

Felismerhetetlenségig verte párját egy férfi
Kép a tetthelyről: felismerhetetlenségig verte párját egy férfi. Forrás: Tények.hu

Halálra verte volna egy sonka miatt

– Húsz percen múlt az életem – nyilatkozta megtörten a kórházból az a 39 éves asszony, akinek a férje egy átmulatott éjszaka után rontott rá az alvó nőre, a hajánál fogva a földre rángatta, majd félholtra verte. A nő brutális sérüléseket szenvedett: szilánkosra tört az állkapcsa, több fogát kiverték és számos bordája megrepedt.

Bár a férfi a bíróság előtt mindent tagadott, és magát próbálta áldozatként beállítani, a hatóságok elrendelték a letartóztatását. A súlyos sérülésekből lábadozó nő most állandó rettegésben él, hiszen ötévnyi folyamatos bántalmazás után végül az orvosi bravúron múlt, hogy nem lett tragédia az esetből.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekcsík miklós

Ez egyszerűen vérlázító!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ez következmények nélkül marad, akkor itt tényleg mindennek vége!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu