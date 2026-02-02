Egy szelet sonkát evett vacsorára, kis híján az életébe került

Brutális vérfürdőbe torkollott egy tiszavasvári pár otthoni vitája, amikor a feldühödött férfi egy szelet sonka miatt esett neki élettársának, azt ugyanis a nő megette vacsorára. A támadó olyan könyörtelenül verte, rugdosta, majd fojtogatta a védtelen nőt, hogy az áldozat arca a felismerhetetlenségig szétroncsolódott, mire a mentők kórházba szállították – írta az Origo.hu.

Kép a tetthelyről: felismerhetetlenségig verte párját egy férfi. Forrás: Tények.hu

Halálra verte volna egy sonka miatt

– Húsz percen múlt az életem – nyilatkozta megtörten a kórházból az a 39 éves asszony, akinek a férje egy átmulatott éjszaka után rontott rá az alvó nőre, a hajánál fogva a földre rángatta, majd félholtra verte. A nő brutális sérüléseket szenvedett: szilánkosra tört az állkapcsa, több fogát kiverték és számos bordája megrepedt.

Bár a férfi a bíróság előtt mindent tagadott, és magát próbálta áldozatként beállítani, a hatóságok elrendelték a letartóztatását. A súlyos sérülésekből lábadozó nő most állandó rettegésben él, hiszen ötévnyi folyamatos bántalmazás után végül az orvosi bravúron múlt, hogy nem lett tragédia az esetből.