Világháborús robbanóeszközöket vittek el egy fővárosi parkból

Világháborús robbanóeszközöket vittek el egy fővárosi parkból

A repesz- és páncéltörő gránátokat, valamint a lőszereket a katonai tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, ahol később megsemmisítik.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 20. 13:47
A Magyar Honvédség tűzszerészei elszállították a XII. kerületi Csörsz parkban talált robbanóeszközöket kora délután – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének készenléti sajtószolgálata.

Budapest, 2024. december 20. Rendőrségi zárás a Teller Ede út lakóházainál a csepeli Szabadkikötőnél, a Petróleum-öböl közelében 2024. december 20-án, ahol három nappal korábban mederkotrás közben második világháborús, egytonnás amerikai légibombára bukkantak. A robbanótest orr- és fenékgyújtókkal rendelkezik, amelyeket el kell távolítani a biztonságos szállítás érdekében. MTI/Lakatos Péter
Illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

A Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére szerdán érkezett a bejelentés, hogy a Csörsz parkban, parkrendezés során egy feltételezett robbanóeszközt találtak.

A tűzszerész járőr pénteken egy német utánpótlás-konténert, 

egy magyar gyártmányú, négy centiméteres repeszgránátot, egy orosz gyártmányú, 23 milliméteres páncéltörő gránátot, két aknagyújtó szerkezetet, továbbá másfél kilogramm gyalogsági lőszert azonosított.

Ezeket a katonai tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, és később megsemmisítik.

Mint megírtuk, a rendőrség a tűzszerész művelet idejére a Csörsz park teljes területét, valamint a vonzáskörzetébe tartozó Csörsz utcát és Avar utcát mintegy 100 méter sugarú körben kiürítette és lezárta, ami 88 embert érintett. A lezárást már feloldották.

Borítókép: Horváth Csaba tűzszerész alezredes az előkerült betonromboló gránát mellett (Fotó: MTI/Lakatos Péter)


