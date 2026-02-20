Világháborús robbanóeszközöket vittek el egy fővárosi parkból

A Magyar Honvédség tűzszerészei elszállították a XII. kerületi Csörsz parkban talált robbanóeszközöket kora délután – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének készenléti sajtószolgálata.

Illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

A Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére szerdán érkezett a bejelentés, hogy a Csörsz parkban, parkrendezés során egy feltételezett robbanóeszközt találtak.

A tűzszerész járőr pénteken egy német utánpótlás-konténert,

egy magyar gyártmányú, négy centiméteres repeszgránátot, egy orosz gyártmányú, 23 milliméteres páncéltörő gránátot, két aknagyújtó szerkezetet, továbbá másfél kilogramm gyalogsági lőszert azonosított.

Ezeket a katonai tűzszerészek a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították, és később megsemmisítik.

Mint megírtuk, a rendőrség a tűzszerész művelet idejére a Csörsz park teljes területét, valamint a vonzáskörzetébe tartozó Csörsz utcát és Avar utcát mintegy 100 méter sugarú körben kiürítette és lezárta, ami 88 embert érintett. A lezárást már feloldották.