Kiesett egy gyerek egy soproni társasház ablakából

Sopronban életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba egy hároméves gyereket, miután kiesett egy társasház első emeleti ablakából. A kisfiú a fejére esett, súlyos koponyasérülést szenvedett – írja az Origo.hu.

Mentőhelikopter vitte kórházba azt a gyereket, aki egy soproni társasház ablakából zuhant ki (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Anyja hívott segítséget a sérült gyerekhez

A baleset után az édesanya a karjaiban vitte a fiút, és segítséget kért. A ház lakói elmondása szerint végül ő riasztotta a mentőket.

A gyermek több mint hat métert zuhant.

Állapota kritikus volt, ezért mentőhelikopterrel szállították kórházba.

