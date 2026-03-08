gyereksérüléskórházéletveszély

Kiesett egy gyerek egy soproni társasház ablakából

Egy hároméves kisfiú súlyos koponyasérüléseket szenvedett, miután kiesett egy soproni társasház első emeleti ablakából. A gyereket az édesanyja vitte a karjaiban a mentők kiérkezéséig, állapota kritikus volt.

Munkatársunktól
2026. 03. 08. 16:20
mentőautó
illusztráció Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sopronban életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba egy hároméves gyereket, miután kiesett egy társasház első emeleti ablakából. A kisfiú a fejére esett, súlyos koponyasérülést szenvedett – írja az Origo.hu.

Mentőhelikopter vitte kórházba azt a gyereket, aki egy soproni társasház ablakából zuhant ki
Mentőhelikopter vitte kórházba azt a gyereket, aki egy soproni társasház ablakából zuhant ki (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Anyja hívott segítséget a sérült gyerekhez

A baleset után az édesanya a karjaiban vitte a fiút, és segítséget kért. A ház lakói elmondása szerint végül ő riasztotta a mentőket.

A gyermek több mint hat métert zuhant.

 Állapota kritikus volt, ezért mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Az interneten egyre többször bukkannak fel posztok, amelyekben csalók valós tragédiákra vagy beteg gyermekekre hivatkozva próbálnak pénzt kicsikarni. A trükk lényege, hogy a segíteni akaró olvasót a saját bankszámlájukra irányítják, miközben az eredeti történetet gyakran eltúlozzák vagy meghamisítják.

Borítókép: Az Országos Mentőszolgálat egyik mentőautója (Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekellenzék

Az ellenzék és sajtójának működése

Bayer Zsolt avatarja

Esettanulmány.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu