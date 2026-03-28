Magyar Péter felhergelt hívei mindenhol nekiesnek a békés Fidesz-szimpatizánsoknak

Magyar Péter rendszeresen tiszás provokátorokat küld Orbán Viktor országjárásának a rendezvényeire. A Tisza hívei erőszakoskodnak és megfélemlítik a kormánypártok szimpatizánsait. Minden bizonnyal rendkívül zavarja Magyar Pétert, hogy minden Fidesz-rendezvényen többen vannak, mint a Tisza Párt eseményein, rengetegen állnak ki Orbán Viktor, a béke és a biztonság mellett, valamint a háború ellen.

Csak balhézni tudnak a tiszások

Rengeteg kormánypárti szimpatizáns gyűlt össze pénteken Győrben is, hogy támogatásukról biztosítsák Orbán Viktort. Azonban feltűntek Magyar Péter hívei is, akik bekiabálásokkal és agresszív magatartással próbálták megzavarni a rendezvényt. Bohár Dániel a Facebook-oldalán osztott meg egy videót a Győrben feltűnt provokátor tiszásokról.

A felvételen látható tiszások lökdösődtek, dulakodtak és agresszívan léptek fel a riporterrel szemben. De az is figyelemre méltó, hogy a videóban egy Tisza-szimpatizáns azt mondja, hogy

inkább Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt választaná Orbán Viktor helyett.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz kampányfőnöke is megosztott egy videót az agresszív tiszásokról.

A videón látható, ahogy dulakodnak, provokálnak és a Patrióta riportereit akadályozzák a munkájuk végzésében. Emellett börtönnel fenyegetőznek és az egyik riportert az ukrán frontra küldenék. De a Hír TV riporterét is lökdösték a tiszás ellentüntetők, akiket Radnai Márk drogbotrányáról szeretett volna kérdezni.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookon reagált a tiszások győri akciójára. Mint írta,

Verekedés, ordibálás, szitkozódás, ez a Tisza. De szavazzanak csak a Tiszára. Azért jó, hogy vagytok, Peti, mert mindig kell egy vesztes.

A Magyar Péter nevű portolónak tegnap este ismét tele lett a gatyája

– ezt már Kocsis Máté írta a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője szerint ezt bizonyítja, hogy már az ország túlsó végéből is elbuszoztatta Győrig balhézni a fizetett embereit. Hozzátette: a híradások alapján Magyar Péter becsapott emberei egy értelmes mondatot sem tudtak elmondani, csak uszítottak, hergeltek és gyűlölködtek.