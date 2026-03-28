Magyar Péter felhergelt hívei mindenhol nekiesnek a békés Fidesz-szimpatizánsoknak

Ellepték a miniszterelnök országjárását Magyar Péter agresszív hívei. A Tisza Párt elnökének az emberei pénteken Győrben is csak balhéztak, lökdösődtek és inzultálták a Fidesz szimpatizánsait.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 13:31
Fotó: Hatlaczki Balázs
Magyar Péter rendszeresen tiszás provokátorokat küld Orbán Viktor országjárásának a rendezvényeire. A Tisza hívei erőszakoskodnak és megfélemlítik a kormánypártok szimpatizánsait. Minden bizonnyal rendkívül zavarja Magyar Pétert, hogy minden Fidesz-rendezvényen többen vannak, mint a Tisza Párt eseményein, rengetegen állnak ki Orbán Viktor, a béke és a biztonság mellett, valamint a háború ellen.

 

Csak balhézni tudnak a tiszások

Rengeteg kormánypárti szimpatizáns gyűlt össze pénteken Győrben is, hogy támogatásukról biztosítsák Orbán Viktort. Azonban feltűntek Magyar Péter hívei is, akik bekiabálásokkal és agresszív magatartással próbálták megzavarni a rendezvényt. Bohár Dániel a Facebook-oldalán osztott meg egy videót a Győrben feltűnt provokátor tiszásokról.

A felvételen látható tiszások lökdösődtek, dulakodtak és agresszívan léptek fel a riporterrel szemben. De az is figyelemre méltó, hogy a videóban egy Tisza-szimpatizáns azt mondja, hogy 

inkább Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt választaná Orbán Viktor helyett.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz kampányfőnöke is megosztott egy videót az agresszív tiszásokról.

A videón látható, ahogy dulakodnak, provokálnak és a Patrióta riportereit akadályozzák a munkájuk végzésében. Emellett börtönnel fenyegetőznek és az egyik riportert az ukrán frontra küldenék. De a Hír TV riporterét is lökdösték a tiszás ellentüntetők, akiket Radnai Márk drogbotrányáról szeretett volna kérdezni.

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookon reagált a tiszások győri akciójára. Mint írta, 

Verekedés, ordibálás, szitkozódás, ez a Tisza. De szavazzanak csak a Tiszára. Azért jó, hogy vagytok, Peti, mert mindig kell egy vesztes.

A Magyar Péter nevű portolónak tegnap este ismét tele lett a gatyája

– ezt már Kocsis Máté írta a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője szerint ezt bizonyítja, hogy már az ország túlsó végéből is elbuszoztatta Győrig balhézni a fizetett embereit. Hozzátette: a híradások alapján Magyar Péter becsapott emberei egy értelmes mondatot sem tudtak elmondani, csak uszítottak, hergeltek és gyűlölködtek.

Kocsis Máté szerint a Tisza Párt vezetése és az aktivisták azért egyre idegesebbek és agresszívabbak, mert nem bírják elviselni, hogy sokkal többen vannak a miniszterelnök rendezvényein, és tisztában vannak azzal, hogy nem nyerhetnek. 

Ezért akartok már a vereségetek másnapján polgárháborús helyzetet. Ezért hazudtok reggel, délben meg este. De mi akkor is hiszünk a nemzet összefogásának erejében és a csendes többség ítéletében – jegyezte meg a Fidesz frakcióvezetője.

 

Eddig is provokáltak Magyar Péter emberei

Megjegyzendő, hogy nem a győri eset volt az egyetlen, amikor balhéztak a tiszások. A keddi, Nagykanizsán tartott miniszterelnöki beszéd alatt is megjelent néhány tudatlan és valószínűleg félrevezetett fiatal, akik „rendszerváltó tömeget” képeztek, amint az M. Kovács Róbert videójában is bebizonyosodott.

De Kecskeméten is megmutatta magát a tiszás „szeretetország”. A fiatalokból álló csoport hangos ordítozással igyekezett megzavarni az Orbán Viktor beszédére érkező Fidesz-szimpatizánsokat. 

A csoport agresszívan lépett fel a róluk felvételt készítőkkel szemben is, egyikük azt kiabálta:

Gyere, g…ci, ha mersz! A telefont kiverem a kezedből.

A Hír TV riporterét is kellemetlen helyzetbe hozták a tiszás ellentüntetők, akik körbeállták őt és operatőr kollégáját, és meghiúsították az újságíró minden próbálkozását, hogy a helyszínről tudósítson.

 

Árad a gyűlölet

De nem csak a miniszterelnök országjárásának állomásain lépnek fel agresszíven a tiszások. A napokban tiszás verőlegények támadtak a Megafonnak drónfotókat készítő fiatalemberre. Később kiderült: Tóth Tamás, a Tisza országgyűlési képviselőjelöltje, a párt országos listájának 45. helyezettje is tagja volt annak a bandának, amely a támadást elkövette. 

Néhány hete pedig kigyúrt, kopasz tiszás aktivista inzultálta verbálisan Győrben a Fidesz standjánál dolgozó időseket. A történtekről készült felvételt maga az akcióban részt vevő férfi, Wunderlich Dániel, a Thanos Plein márka alapítója tette közzé a saját közösségi oldalán.

Hol van az 1,7 milliárd?

– ordította az idős aktivisták fülébe.  

Emlékezetes, hogy a tiszások tavaly Kötcsén akasztással fenyegették a közmédia stábját, egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták Császár Attila riportert és kollégáit. Az M1 stábját egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe a Tisza-szimpatizánsok ezek után szintén belekötöttek.

Ráadásul Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének személyi operatőre instruálta az akasztással fenyegetőző tiszásokat, akiket az sem zavart, hogy az agresszív jelenetsort három gyermeknek kellett végignéznie. Az egyik szimpatizáns azt is üvöltötte, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt fel kell akasztani.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Faggyas Sándor
idezojelekeurostat

Tovább tart a demográfiai tél

Faggyas Sándor avatarja

Európában mindenütt csökkent a születésszám, Magyarország a bevándorlás helyett a családokat támogatja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu