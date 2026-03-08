békéscsabai járási ügyészségbékéscsabaiapasúlyos testi sértésfiúpofonorrtörés

Olyat mondott az apjának a békéscsabai fiú, hogy a fiatal kórházban, az apa pedig bíróságon kötött ki

Elképesztő ügyben emelt vádat a napokban a Békéscsabai Járási Ügyészség: apa és fia a vacsora elkészítése közben úgy összeveszett, hogy az 51 éves férfi egy irdatlan erejű pofonnal eltörte a 17 éves fiú orrát.

2026. 03. 08. 15:27
Side view of Hungarian police car with blue and white markings and “Rendőrség” text. rendőrautó Shutterstock/Jeremy Clein
illusztráció Fotó: Jeremy Clein Forrás: Shutterstock
A Békéscsabai Járási Ügyészség vádat emelt egy apa ellen, aki olyan pofont kevert le 17 éves fiának, hogy a fiatal orra szilánkosra tört – adta hírül az Origo.hu. Az eset 2025. szeptember 16-án történt, miközben apa és fia vacsorát készített, és a felek között szóváltás alakult ki.

Pofon, törött orr, bíróság

Mint ahogyan arról a Beol.hu is beszámolt, a 17 éves fiú trágár kifejezéseket használt apjával szemben a veszekedés során. A férfi ekkor felindultságában akkora pofont kevert le a fiatalkorúnak, hogy eltörte az orrát és a fiú arcából ömleni kezdett a vér. 

A bántalmazás után a férfi autóba ültette a fiút és a legközelebbi kórház sürgősségi osztályára mentek, ahol a gyerek orvosi ellátásban részesült. A sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, az orrcsontja eltört. 

A Békéscsabai Járási Ügyészség súlyos testi sértés miatt emelt vádat az apa ellen és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását javasolja az 51 éves, büntetlen előéletű vádlott ügyében.

Borítókép: Magyar rendőrségi jármű (Fotó: Jeremy Clein, Shutterstock)


