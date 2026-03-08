Olyat mondott az apjának a békéscsabai fiú, hogy a fiatal kórházban, az apa pedig bíróságon kötött ki

A Békéscsabai Járási Ügyészség vádat emelt egy apa ellen, aki olyan pofont kevert le 17 éves fiának, hogy a fiatal orra szilánkosra tört – adta hírül az Origo.hu. Az eset 2025. szeptember 16-án történt, miközben apa és fia vacsorát készített, és a felek között szóváltás alakult ki.
Pofon, törött orr, bíróság
Mint ahogyan arról a Beol.hu is beszámolt, a 17 éves fiú trágár kifejezéseket használt apjával szemben a veszekedés során. A férfi ekkor felindultságában akkora pofont kevert le a fiatalkorúnak, hogy eltörte az orrát és a fiú arcából ömleni kezdett a vér.
A bántalmazás után a férfi autóba ültette a fiút és a legközelebbi kórház sürgősségi osztályára mentek, ahol a gyerek orvosi ellátásban részesült. A sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, az orrcsontja eltört.
A Békéscsabai Járási Ügyészség súlyos testi sértés miatt emelt vádat az apa ellen és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását javasolja az 51 éves, büntetlen előéletű vádlott ügyében.
