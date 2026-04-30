Rendkívüli

Egy boldogító igen - saját sógorát szánja igazságügyi miniszternek Magyar Péter

Magyar PéterTisza PártVálasztás 2026választás

Napról napra dől meg Magyar Péter minden állítása

Csalással, orosz beavatkozással, a választás elhalasztásával, „Zsolti bácsi”-val és még megannyi dologgal hergelt a kormány ellen a kampány alatt az ellenzék és Magyar Péter. A választások másnapján azonban hirtelen minden megváltozott.

Erős Hunor
2026. 04. 30. 19:13
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

A valóság ferdítésével akarták bunkósbotként használni a Szőlő utcát

A Szőlő utcai álhírbotrány egy tavaly kezdődő, de a mai napig kitartó botrány, ahol bár történt visszaélés, az nem olyan típusú, amit a kampányban megfelelően tudott volna használni az ellenzék, így igyekeztek a saját képükre formálni a valóságot. Az ügy azzal indult, hogy feltették a kérdést: „ki az a Zsolti bácsi?”

Az ügy keretezése már az első percektől csúsztatásokra épített. Úgy próbálták a köztudatba beépíteni az intézetet, mint egy nevelőintézetet, ahol ártatlan gyerekekre vigyáznak, azonban ez sosem volt igaz, a Szőlő utcában egy javítóintézet volt, ahol súlyos bűncselekményeket elkövető és a tárgyalásukra váró fiatalokat tartottak fogva. A csúsztatástól függetlenül a vád súlya jelentős volt, hiszen a kormány 16 éven keresztül hangsúlyozta és folyamatosan tett a gyermekek megvédésének érdekében.

Még tavaly ősszel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására a Központi Nyomozó Főügyészségen nyomozócsoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el. Ekkor már tudható volt, hogy a javítóintézet volt igazgatóját és élettársát még májusban őrizetbe vették, még mielőtt elindult volna a lejáratókampány Semjén Zsolt és a kormány ellen. Minderről a közvélemény Tuzson Bence igazságügyi miniszter által a Szőlő utcai javítóintézet ügyében zajló nyomozásról készített jelentéséből tudhatott meg többet. Az akkori jelentés szerint nem történt kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény az intézményben, politikusok pedig pláne nem érintettek az ügyben

Később egy újabb ügy látott napvilágot, ugyanis kiderült, hogy a nyomozó ügyészség a nagyszabású bűnügyi akciója részeként három férfit gyanúsított meg a Budapesti Javítóintézetben letartóztatásban lévő fiatalkorúak bántalmazásával kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével. A Központi Nyomozó Főügyészség akkor azt közölte, az ügynek összesen hét terheltje van. Azonban ez esetben sem szexuális bántalmazásról volt szó, mint ahogy azt az ellenzéki oldal próbálta állítani.

Bár továbbra sincs semmilyen kézzelfogható bizonyíték kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélésre vagy egyáltalán magas rangú politikus érintettségére, a történetet továbbra is kétségbeesetten igyekeznek a felszínen tartani a liberális portálok, azonban ez egyre nehezebb. Friss hír, hogy nem tesz feljelentést Bangó Sándor, aki korábban az ügy „koronatanúja” lett volna, mivel a Szőlő utcai javítóintézetben állítása szerint őt érte abúzus. 

Azonban most beismerte, hogy nem tudja bizonyítani az állítását.

 

Csak a választásig voltak szennyezőek az akkumulátorgyárak

Négy nappal a választás után a Greenpeace beismerte, hogy a gödi Samsung-gyár a vizsgálataik idején semmilyen káros anyagot nem bocsátott ki. A „halálgyárakra” a Tisza Párt komplett lejáratókampányt épített fel, és azt állították, hogy a kormány eltitkolja a nagy akkumulátorgyárak mérgező tevékenységét.

Kiderült, Magyar Péter csupán politikai számításból keltett pánikot.

A kommunikációs fordulat nem a véletlen műve, hiszen az országnak a kormányváltás után is szüksége lesz az akkumulátorgyárakra.

A Tisza választási sikere előtt a pártot támogató sajtóban sorra jelentek meg a cikkek, amelyek célja az volt, hogy bebizonyítsák: az akkumulátorgyárak veszélyesek a környezetre, a kormányzati támogatásuk pedig mind erkölcsileg, mind gazdaságilag elhibázott lépés.

 

Eltűntek az orosz kémek és a választási csalás a tiszás fantáziákból

Az állítólagos orosz kémek hirtelen eltűntek, az állítólag sosem létező ukrán kémek pedig már szervezkednek is. Magyar Péter a választások előtt folyamatosan a választási csalás narratíváját igyekezett építeni az ellenzéki nyilvánosságban – miközben korábban ő maga mondta el, hogy nem lehet csalni a magyar rendszerben –, amelynek része volt az is, hogy orosz kémek akarnak beavatkozni a választásba. Emellett a kampány alatt riogatott még nemcsak azzal, hogy a kormány majd elcsalja a választást, de azzal is, hogy elhalasztja azt vagy a vereségük esetén nem lesznek hajlandóak átadni a hatalmat.

Mostanra a választásnak vége, a tervezett időpontban, nagyobb botrány nélkül lezajlott, és végül a Tisza Párt nyert, a hatalomátadás folyamata pedig zavartalanul halad előre, s immár nem beszél orosz kémről vagy választási csalásról a miniszterelnök-jelölt, a győzelmével hirtelen újra demokratikus és megbundázhatatlan lett a magyar választási rendszer.

Mindez a jól ismert bolsevik stratégiának a része lehetett: vádold ellenfeledet azzal, amit te magad követsz el!

Amíg orosz beavatkozásra valójában semmi kézzelfogható bizonyítékot nem igazán tudott bemutatni a Tisza Pártot támogató média, addig más helyeken sorra jelentek meg a bizonyítékok arra, hogy a Tisza Párt az EU és az ukránok támogatását is élvezi. Ahogy mostanra kiderült, egyik fél sem eredménytelenül fektethette erőforrásait Magyar Péter pártjába, hiszen győzött a Tisza.

A győzelem után Magyar Péter ukrán kém barátja akcióba is lépett egy hízelgő levéllel. Tseber Roland a Tisza Párt elnökének javaslatot tett egy közös munkacsoport felállítására a kárpátaljai magyarok helyzetének rendezése érdekében, arról viszont az ukrán demokrácia méltatása mellett megfeledkezett, hogy a helyi magyarság milyen jogtiprások közepette kénytelen élni.

A választások óta eltelt hetek nem csak Magyar Péter beavatkozással, csalással és hatalommegtartással való riogatásairól rántották le a leplet, de az is kiderült, hogy az a fejvesztett menekülés sem kezdődött el, amit hónapokon keresztül vizionált. Ahogy mostanra az állítólagos kémtollak is csak a képzeletbeli tolltartókban foglalják a helyet. 

Látható tehát, hogy Magyar Péter kampányban tett állításai, riogatásai április 13-án reggel egy csapásra megszűntek, hiszen a győzelme után már egyiket sem kell bebizonyítania.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs/MW)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekpetőfi

Majtény – árulás vagy reálpolitika?

Faggyas Sándor avatarja

A nem alkuvó Rákóczi szabadsághős, míg a megalkuvó Károlyi reálpolitikus volt, de nem áruló.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
