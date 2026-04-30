Napról napra dől meg Magyar Péter minden állítása

A valóság ferdítésével akarták bunkósbotként használni a Szőlő utcát
A Szőlő utcai álhírbotrány egy tavaly kezdődő, de a mai napig kitartó botrány, ahol bár történt visszaélés, az nem olyan típusú, amit a kampányban megfelelően tudott volna használni az ellenzék, így igyekeztek a saját képükre formálni a valóságot. Az ügy azzal indult, hogy feltették a kérdést: „ki az a Zsolti bácsi?”
Az ügy keretezése már az első percektől csúsztatásokra épített. Úgy próbálták a köztudatba beépíteni az intézetet, mint egy nevelőintézetet, ahol ártatlan gyerekekre vigyáznak, azonban ez sosem volt igaz, a Szőlő utcában egy javítóintézet volt, ahol súlyos bűncselekményeket elkövető és a tárgyalásukra váró fiatalokat tartottak fogva. A csúsztatástól függetlenül a vád súlya jelentős volt, hiszen a kormány 16 éven keresztül hangsúlyozta és folyamatosan tett a gyermekek megvédésének érdekében.
Még tavaly ősszel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására a Központi Nyomozó Főügyészségen nyomozócsoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el. Ekkor már tudható volt, hogy a javítóintézet volt igazgatóját és élettársát még májusban őrizetbe vették, még mielőtt elindult volna a lejáratókampány Semjén Zsolt és a kormány ellen. Minderről a közvélemény Tuzson Bence igazságügyi miniszter által a Szőlő utcai javítóintézet ügyében zajló nyomozásról készített jelentéséből tudhatott meg többet. Az akkori jelentés szerint nem történt kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény az intézményben, politikusok pedig pláne nem érintettek az ügyben.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!