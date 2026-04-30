Napról napra dől meg Magyar Péter minden állítása

A valóság ferdítésével akarták bunkósbotként használni a Szőlő utcát

A Szőlő utcai álhírbotrány egy tavaly kezdődő, de a mai napig kitartó botrány, ahol bár történt visszaélés, az nem olyan típusú, amit a kampányban megfelelően tudott volna használni az ellenzék, így igyekeztek a saját képükre formálni a valóságot. Az ügy azzal indult, hogy feltették a kérdést: „ki az a Zsolti bácsi?”

Az ügy keretezése már az első percektől csúsztatásokra épített. Úgy próbálták a köztudatba beépíteni az intézetet, mint egy nevelőintézetet, ahol ártatlan gyerekekre vigyáznak, azonban ez sosem volt igaz, a Szőlő utcában egy javítóintézet volt, ahol súlyos bűncselekményeket elkövető és a tárgyalásukra váró fiatalokat tartottak fogva. A csúsztatástól függetlenül a vád súlya jelentős volt, hiszen a kormány 16 éven keresztül hangsúlyozta és folyamatosan tett a gyermekek megvédésének érdekében.

Még tavaly ősszel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására a Központi Nyomozó Főügyészségen nyomozócsoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el. Ekkor már tudható volt, hogy a javítóintézet volt igazgatóját és élettársát még májusban őrizetbe vették, még mielőtt elindult volna a lejáratókampány Semjén Zsolt és a kormány ellen. Minderről a közvélemény Tuzson Bence igazságügyi miniszter által a Szőlő utcai javítóintézet ügyében zajló nyomozásról készített jelentéséből tudhatott meg többet. Az akkori jelentés szerint nem történt kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény az intézményben, politikusok pedig pláne nem érintettek az ügyben.