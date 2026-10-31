Zsolti bácsi-ügy: egy gyomorforgató színdarab stáblistája

Bangó az interjú után az ügyészségen is vallomást tett, majd júliusban közösségi oldalán Semjén Zsoltot nevezte meg „Zsolti bácsiként”. A politikus és a Fidesz–KDNP ezt rágalomnak minősítette.

A hosszú nyomozás egyik lényeges eredménye a napokban került a vezető hírek közé.

Az ügyészség ugyanis megszüntette a Juhász Péter Pál ellen Bangó Sándor sérelmére feltételezett szexuális visszaélés és gyermekprostitúció kihasználása miatt folytatott eljárásrészt.

A határozat szerint a két férfi között nem történt szexuális cselekmény.

Ez a döntés nem zárta le a Szőlő utcai intézet korábbi vezetőjének többi büntetőügyét. A politikai történet szempontjából mégis súlyos fordulatot jelentett: a nagy nyilvánosságot kapott vádak egyik központi eleméről a hatóság megállapította, hogy az állított cselekmény nem történt meg.

A botrány teljes történetét a legfontosabb szereplők kilétén, illetve cselekedetein keresztül lehet megérteni.

1. Kuslits Gábor

Kuslits Gábor gyermekvédelmi szakember, a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat korábbi igazgatója volt. A „Zsolti bácsi-ügy” egyik első fontos megszólalójaként került a figyelem középpontjába.

2025 szeptemberében a Válasz Online-nak adott interjújában a gyermekvédelmi rendszer problémáiról, a Szőlő utcai javítóintézet korábbi vezetőjéről és az intézmény körül terjedő szóbeszédekről nyilatkozott. A legnagyobb visszhangot az a kijelentése váltotta ki, amely szerint gyermekvédelmi körökben két magas rangú politikust emlegettek. Állítása szerint egyikükhöz fiúkat, másikukhoz lányokat vihettek szexuális célból. Konkrét neveket nem mondott. A nyilatkozat azonban elegendő volt ahhoz, hogy a Szőlő utcai büntetőügy mellé egy újabb, politikai természetű történet épüljön.

Kuslitsot később az ügyészség tanúként hallgatta ki.

Az igazságügyi minisztérium által közzétett jelentés szerint a politikusokra vonatkozó állításait nem közvetlen tapasztalatokra, hanem szóbeszédre alapozta, és nem tudott bizonyítékot bemutatni.

2. Káncz Csaba

Káncz Csaba geopolitikai elemző, külpolitikai publicista, aki korábban a brit nagykövetség gazdasági tanácsosaként, majd üzleti és politikai tanácsadóként is dolgozott. 2015 és 2017 között megszakításokkal a parlament nemzetbiztonsági bizottságának szocialista elnöke, Molnár Zsolt mellett is ellátott tanácsadói feladatokat. Rendszeresen részt vett a testület zárt ülésein. A Privátbankáron és az Mforon elsősorban nemzetközi konfliktusokról és nagyhatalmi politikáról publikált. Pályafutása 2025 szeptemberében került új megvilágításba, amikor a Szőlő utcai botrány kapcsán Semjén Zsoltot is megnevezte egy Facebook-bejegyzésben.