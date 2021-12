Hosszú hétvégéken kapcsolnak rá a kiberbűnözők

Ezt alátámasztja többek közt, hogy alig pár napja Európa legnagyobb, fogyasztói elektronikai eszközöket forgalmazó áruházláncának informatikai rendszereit éppen egy hétvégi napon érte átfogó kibertámadás. Emellett a japán Olympus technológiai óriáscég is jelezte, hogy szervereit a múlt hónapban épp egy bejelentésük előtti hétvégén érte csapás, ami miatt azok leállítására kényszerült az Egyesült Államokban, Kanadában és Latin-Amerikában is.

A hétvégi, ünnepnapi fókusz erősödése a hazai piacon is érzékelhető. Ennek kapcsán egy fontos tényezőt is figyelembe kell venni. A munkavállalók kontrollja ugyanis ilyenkor lazább, felületesebb. Ezekben a napokban olyan emailekre is rákattintanak, amelyeket biztosan nem nyitnának meg egy átlagos munkanapon.