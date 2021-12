Hatalmas virtuális esemény van készülőben

A 2021-es konferenciát december 14–15-én tartja meg a gyártó, Sencsenben. A Kínán kívüli érdeklődők sem maradnak azonban látnivaló nélkül: most először nagy virtuális Inno World eseménnyel készül az Oppo – olvasható az Origó.hu cikkében.

A virtuális esemény állítólag az egyik leginteraktívabb online rendezvény lesz, amelyre sor került az utóbbi években.

Az Oppo 2019-ben az Inno Day alkalmából AR-szemüveget, okosórát mutatott be, tavaly pedig feltekerhető koncepciómobilt. Az idei évre egy innovatív terméket és egy új prémium kategóriás terméket reklámoztak be. A virtuális esemény látogatói egyedi avatarokat is készíthetnek, továbbá meghívhatják egymást meglepetésvadászatra: több érdekességet is szétszórnak a virtuális környezetben.

