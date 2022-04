Sokan orvoshoz is fordulnának az okosóra riasztására

A felmérés során az is bebizonyosodott, hogy az okosórák, okoskarkötők egyre fontosabb szerepet játszanak az egészséges, tudatos életmód kialakításában és fenntartásában, ami a többi között az okoseszközök funkcióival kapcsolatos elvárásokban is megnyilvánul. A kutatás szerint a válaszadók sorrendben a pulzusmérést (70 százalék), a vérnyomásmérést (65 százalék) és a lépésszámlálást (61 százalék) keresik leginkább a viselhető okoseszközük kiválasztásakor, a válaszadók mintegy fele pedig az alvásminőségét is szeretné a készülékek segítségével követni.

Az egészséges, tudatos életmód fenntartásában az okosórák által rögzített adatok kielemzésére használt okostelefonos applikációk is egyre fontosabb szerepet kapnak. Ezek közül a legtöbb válaszadó valamilyen egészségügyi adatot rögzítő appot használ (28 százalék), amelyet a futóapplikációk (26 százalék) követnek, de népszerűek az egészséges étkezést segítő (14 százalék) és meditációs appok (8 százalék) is. A válaszadók több mint fele használ valamilyen egészségügyi vagy fitnesz vonatkozású mobilapplikációt.

A kutatás rámutatott arra is, hogy a 18-39 éves korosztály, azon belül a férfiak a legnyitottabbak az egészségprevenciót támogató alkalmazások használatára.

Az okoseszközök és az egészségtudatos életmód összefonódását mutatja az is, hogy a válaszadók majdnem fele legalább hetente megnézi eszköze egészségügyi funkcióit, egyharmada naponta, 20 százaléka pedig naponta többször is rápillant okosórájára vagy okoskarkötőjére. A folyamatos monitoring ráadásul megtérülni látszik, ugyanis a válaszadók 42 százaléka érez pozitív változást mindennapi életében a viselhető okoseszközök használatának köszönhetően. A kutatás szerint leginkább a 18-39 éves korosztály érez így, a korcsoport válaszadóinak több mint fele számolt be kedvező változásról a készülékek jóvoltából.

