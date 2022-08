Gyűjthetjük a Sziget hangulatának digitális emlékeit

Elsőként a Sziget vendégei két korábbi fesztivál ikonikus műalkotásainak NFT-verzióját kezdhetik ingyenesen gyűjteni – a „LoveHands” és „Rain Grove” műveket –, így szerezve SzigetVibes NFT-klubtagságot.

Az NFT a képekhez, az animációkhoz, a videókhoz vagy a hangfájlokhoz kapcsolt kódsor, mely az eredetiség igazolására szolgál a blockchain hálózatokon.

Az NFT-k digitális gyűjtőcikként és tagsági igazolásként is funkcionálnak. A SzigetVibes NFT-k tulajdonosai gyűjthetik, megoszthatják és akár kereskedhetnek is NFT-ikkel a legnagyobb NFT-platformokon, mint például az Opensea. A közhiedelemmel ellentétben egy NFT tulajdonlásához nem kell kriptoszakértőnek lenni, csupán egy blockhain wallet appra van szükség; vagy NFT-t akár sima online bankkártyás vásárlással is be lehet szerezni.