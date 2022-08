Megtiltották a mobiltelefon használatát egy szicíliai játszótéren

– Ez egy nagyszerű újdonság a gyerekek és a szülők számára is – mondta Piera Testaverde, a balestratei szülői egyesület elnöke. Mint megjegyezte, a gyerekek gondosan ügyelnek rá, hogy betartsák a szabályt, de a szülők is szófogadók, hiszen, nekik is jólesik néhány órára otthagyni a technológia világát.