Magyar népdalt írt a mesterséges intelligencia Budapesten + videó

Jogi problematika: a mesterséges intelligencia a dal szerzője?

A KukoricAIános névre keresztelt, mesterséges intelligencia-alapú chatbotba több mint hatezer magyar népdalt töltöttek bele. Ez azért különösen fontos, mert a magyar népdalok szabadon felhasználhatóak.

Ahogyan azt az előadáson megjelent Tóth Péter Benjámin (Artisjus) is megerősítette: ezeket az AI által generált szerzeményeket is le kell jelenteni a jogvédőnél.

Ha természetes személyként veszünk részt az alkotásban, csak nyilatkoznunk kell arról, hogy az AI segítségével hoztuk létre a művet, így saját alkotásként regisztrálhatjuk – írják.

Ha a Mesterséges Intelligencia által létrehozott mű természetes személy közreműködése nélkül jön létre, az szabadon felhasználható, azaz public domain mű lesz. Ezen szerzemények esetében senki sem élhet jogi követeléssel, szabadon felhasználható elemeket tartalmaznak.

Kép forrása: Zeneszöveg.hu

Az első magyar népdal, amelyet a mesterséges intelligencia generált

Félve néztem címmel az előadás két résztvevője alkotta meg a népdalt. A nóta úgy született, hogy több ezer magyar népdalból, a magyar nyelvből származó szót dobáltak bele az alkalmazásba, amely aztán megalkotta az alábbi népdalt.

Ezentúl nem lesz szükség szerzőkre és bárki lehet dalszerző és szövegíró?

A válasz igen és nem is lehet. Bárki alkothat új szerzeményt a mesterséges intelligencia segítségével. De ez még nem jelenti azt, hogy sikeres is lesz. És itt köszön vissza az emberi tényező szerepe. Az AI nem veszi át a művész szerepét, csupán javaslatokat ad és gazdagítja a művet, amelyet mindenképpen emberi közreműködés, tudás és tehetség formál véglegessé. Ahogyan a fenti népdal esetében is történt.