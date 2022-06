Ételallergia vagy -intolerancia esetén elengedhetetlen a tudatos vásárlás

Táplálékallergia vagy -intolerancia esetén bizonyos – az egészséges, vegyes táplálkozás jegyében egyébként ajánlott – nyersanyagokat sajnos ki kell iktatni az étrendünkből. Jó hír, hogy most már a különböző alternatívákkal viszonylag könnyen lehet biztosítani a szükséges tápanyagokat, így táplálkozásunk kiegyensúlyozott maradhat. Verseny- és szabadidősportolóként, megnövekedett energia- és tápanyagszükséglet esetén különösen fontos, hogy kialakítsuk a helyes táplálkozási szokásokat – olvasható a csupasport.hu cikkében.

Folyadékpótlást tekintve a víz, az ásványvíz és az izotóniás italok nagy valószínűséggel vagy szinte biztosan maradhatnak – ez nagyban függ az egyéni jellemzőktől.

Cöliákia, vagyis lisztérzékenység esetén gluténmentes pékáruból készült szendvicsekkel, gluténmentes gabonából készült köretekkel, ételekkel lehet a lassan felszívódó szénhidrátok bevitelének egy részét biztosítani.

Ilyen esetben előtérbe kerülhet például a hajdina, amelynek magasabb rosttartalma a bél motilitását is segíti fenntartani. A gyorsabb energiapótláshoz a gluténmentes müzliszelet és keksz is remek opció lehet. Amíg tejfehérje-allergia esetén csupán a növényi italok, illetve más növényi eredetű, a tejtermék pótlására alkalmas termékek jöhetnek szóba, addig a laktózintoleranciával diagnosztizáltak laktózmentes tejet és tejtermékeket, illetve ezek felhasználásával készült ételeket és süteményeket is fogyaszthatnak.