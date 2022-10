Gyógyszerek, amelyek veszélyessé tehetik a sportolást

A rendszeres sport jót tesz, és a legtöbb betegség esetén nem is kell lemondani az edzésekről – írja a Diéta és Fitnesz. Ám vannak olyan gyógyszerek, amelyek mellett jobb inkább felfüggeszteni az edzéseinket. Sokszor az is megoldás lehet, ha átgondoljuk, mikor vesszük be a gyógyszert, hogy ne legyen nagy hatással az edzésre.

Nem mindegy, mikor vesszük be

Az egyik ilyen gyógyszerfajta a hashajtó. Az okot könnyű megérteni, hiszen senki sem szeretné, ha épp edzés közben kezdené kifejteni a hatását. Az ilyen gyógyszerek szedését egyébként is érdemes átgondolni.

A legjobb, ha egy átmeneti székrekedés esetén inkább természetes módszerekkel próbálkozunk, és gyógyszert csak orvosi javaslatra szedünk.