Mire kell a leginkább figyelni az éjszakai kerékpározás során?

Idő

Sose centizzük ki az időt! Minden technikai gond az akkumulátorunkat is használja. Törekedjünk a biztonságra, és inkább vigyünk magunkkal olyan alkatrészeket, szerszámokat is, amiket nappal nem szoktunk.

Világosban rossz esetben akár 20 kilométer távolságról is hazatoljuk a bringát, de éjszaka, lemerült aksival könnyen ott ragadhatunk az erdőben, és kedvenc horrorfilmjeink különféle jeleneteit élhetjük át.

Világítás

Az első lámpánk a legfontosabb felszerelésünk. Manapság bivalyerős fényberendezéseket lehet kapni. A legtöbb nagy fényerejű lámpa kormányra szerelhető, ennek az a hátránya, hogy bizonyos sebesség felett egy szűkebb kanyarba kicsit „vakon” érkezünk, vagyis nem teljesen látjuk az ívet. Alapesetben kerékpározásnál a tekintetünk mindig egy kicsit előrébb jár. Éjszaka a tekintetnek ez a megszokott távolsága – főleg kanyarban – lerövidül. Léteznek fejlámpák is (például terepfutók, túrázók, barlangászok részére), ha meg tudjuk oldani a sisakra rögzítését, az is hasznos, bár inkább csak kiegészíti a kormányra szereltet. Erdei, esti tekeréshez erősebb, szélesebb és egyenletesebb fényszórású lámpamodellek valók. Érzékeltetésképpen: az 1600 lumenes, kormányra szerelt, széles szórású lámpa elég nagy területet világít be ahhoz, hogy fel tudjunk gyorsulni az erdőben akár 30-40 km/h-s tempóra is. Szinte minden komolyabb lámpa fényereje változtatható: érdemes a világítást az aktuális sebességünkhöz igazítani (persze nem kell percenként oda-vissza nyomkodni a gombokat.) Például egy hosszabb emelkedőn jó ötlet levenni a fényerőt, alacsony sebességnél ugyanis kevesebb területet kell magunk előtt belátnunk, és így az aksiban is több marad.

Legyen nálunk hátsó villogó is, és kivilágított területre érve nagyon figyeljünk az első lámpa fényerejére: roppant balesetveszélyes elvakítani a szemből érkezőket.

Kivilágítatlan területen is egy optimális szintre vegyük vissza a világítást, aszfalton kevesebb fénnyel is boldogulunk.