Pilhál György méltatása a Mikszáth-díj kapcsán

Gondolom, a hitelesség a legfontosabb – mondtam neki. Erre azt felelte a miniszterelnök úr, hogy igen, ez fontos, de még többről van szó: az azonosságról. Arról, hogy az érződjön a felszólalón, hogy ő nemcsak beszél vagy ír arról, amit mondani akar, hanem hogy azt megéli. Másképpen szólva azonos azzal, amit mond, ő maga és a mondandója egy és ugyanaz. Ha ez átjön a közönségnek, akkor az jelenti a legtöbbet – ez volt a válasza.

Nos, ezt csak azért mondtam el, hogy kijelenthessem,

Pilhál Gyuri írásaiban, napi krokijaiban is ott van az azonosság. Nem szerepet játszik, nem pózol: amit ír, az ő maga, abban ott van a szíve és a lelke is. És ennél többet nem is várhatunk egy szerzőtől.

Végül, de nagyon nem utolsó sorban kiemelném a kitüntetett írásainak szellemességét, iróniáját, humorát, vagy ha kell, akkor a maró gúnyát. Ettől válnak igazán élvezetessé az írásai, ettől válik igazán szórakoztatóvá az, amit művel. Talán van, aki szerint már-már bántó módon csap oda egyes ellenzéki ballib politikusnak, de ez egyáltalán nincs így: ahogy elnézem a mai ellenzéki politikusok színvonalát, illetve színvonaltalanságát, azt a B, de még inkább C vagy D kategóriás politizálásukat, akkor azt mondom inkább, hogy Pilhál Gyuri talán szigorú, de igazságos. Sőt ha a háború kitörése óta mutatott ellenzéki megszólalásokat hallgatom, akkor néha már-már túl kíméletesnek is tűnik…

Köszönöm, hogy mindezt elmondhattam, s úgy látom, az alma nem esik messze a fájától, Gyuri fia is remek szerző. Na de félre a tréfát, s komolyra fordítva a szót: Pilhál Tamás igazán büszke lehet édesapjára, akitől nagyon de nagyon sokat tanulhatott, és tanulhat a mai napig is.

Szívből gratulálok a Mikszáth-díjhoz, Gyuri, és nagyon szeretném, ha még sok-sok évig írnád nap mint nap remek és szórakoztató cikkeidet, s annak is örülnék, ha ezt továbbra is vállat a vállnak vetve folytathatnánk együtt munkánkat szeretett lapunknál.

Elhangzott 2022. március 12-én a Batthyány Alapítvány székházában, a Mikszáth-díj átadó ünnepségén

Borítókép: Pilhál György, a Magyar Nemzet újságírója átveszi a Mikszáth Kálmán-díjat Simon Jánostól, a Mikszáth Kálmán Kulturális és Médiaalapítvány kuratóriumi elnökétől az alapítvány budapesti rendezvényén 2022. március 12-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)