Pressman és az amerikai külügy plakátjáról röviden és keményen

Először is: a molinó végtelenül erkölcstelen, mivel az Amerikai Egyesült Államok 1956-ban még a kisujját sem mozgatta azért, hogy a ruszkik hazamenjenek Magyarországról. De ennél rosszabb a helyzet: becsaptak bennünket, hitegettek, hogy segítenek. Továbbmegyek: más országokat – a Franco által vezetett Spanyolországot – is megakadályoztak abban, hogy segítsenek nekünk, a pesti srácoknak. Sőt ennél is rosszabb a helyzet: elvileg arra hivatkozhatnak, hogy azért nem avatkozhattak be, mert az világháborúval, atomháborúval fenyegetett volna.