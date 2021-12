Jövőre elsőként indul űrmérnök mesterszak a BME-n

November 26-án, pénteken online nyílt napok programsorozaton mutatkoznak be az új képzések a műszaki egyetemen, ahol nyolc karon, 25 alapszakon és 38 mesterszakon tanulhatnak a hallgatók műszaki, informatikai természettudományi, gazdasági és társadalomtudományi tantárgyakat – közölte lapunkkal a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), ahová 2021-ben közel 102 ezren jelentkeztek a különféle képzésekre.

Felhívták a figyelmet, hogy az országban elsőként jövő szeptembertől indítják el az űrmérnököket kiképző mesterszakot.

Az öt műegyetemi kar együttműködésével hazánkban elsőként 2022-ben induló űrmérnök mesterképzés izgalmasnak ígérkezik, amelynek során a hallgatók űripari projektekbe kapcsolódhatnak be akár az egyetemen, akár az ipari partnereknél.

– A megszerzett tudást mind a hazai, mind a nemzetközi űrszektorban kamatoztathatják, azok pedig, akik a kutatási területen emelkednek ki, akár doktori (PhD) képzésen is folytathatják tanulmányaikat – emelte ki az egyetem.

Már nem olyan távoli az űripari tevékenység a magyar szakembereknek sem Fotó: Bill Ingalls

– Számítunk arra, hogy 2022-ben a gazdasági mellett a műszaki és az informatikai képzési területet választó jelentkezők száma is növekedni fog, akárcsak a természettudományi képzési területen. Amiatt is, mert

a Műegyetemen olyan szakembereket képzünk, akik nemcsak most, hanem tíz–húsz év múlva is alkalmasak lesznek a kor problémáinak megoldására

– fogalmazott Bihari Péter, a BME oktatási rektorhelyettese.

Arra is kitértek, hogy például az angol nyelvű építmény-informatikai mérnökképzéssel hiánypótló és az építőiparban is teret nyerő digitalizációt középpontba helyező programmal reagálnak az igényekre. A tájékoztatás szerint a végzős hallgatók az épített környezettel és létesítményekkel kapcsolatos kihívások informatikai, valamint építőmérnöki tudást igénylő problémáinak megoldására is alkalmassá válnak.

A Felvi.hu adataiból kiderül: a műszaki területre jelentkezők egyharmada a Műegyetemet választja első helyen, a növekvő népszerűséget az is magyarázza, hogy

a BME-n végzettek kezdő fizetése tíz százalékkal magasabb a szektorban tapasztalt átlaghoz képest.

Sőt, az intézmény adatai szerint az egyes mesterszakok végzett diákjai hamar elérhetik akár a havi egymillió forintos átlagot is a bérekben. A négy legnépszerűbb szaknak az építészmérnöki, a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki és a villamosmérnöki képzések bizonyulnak.

Borítókép: a Blue Origin amerikai űripari vállalat videofelvétele a texasi Van Horn közelében lévő űrkikötő kilövelléséről (Fotó: MTI/EPA)