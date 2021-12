Rontotta a várakozásokat a járvány negyedik hulláma

A háztartások és a vállalkozások konjunktúraérzete az előző hónapok javulása után egyaránt kedvezőtlenebbé vált. A –100 és +100 közötti skálán értelmezett konjunktúraindex értéke a Századvég Gazdaságkutató novemberi felmérése szerint

a lakosságnál –1,5-ről –6,8-re, míg

a vállalatoknál –0,2-ről –2,6-re esett vissza.

A csökkenésben mindkét esetben a koronavírus negyedik hullámának erősödése és az infláció játszott szerepet. A vállalatoknál a világpiacon növekvő energiaárak is problémát jelentenek a termelési költségek emelkedése miatt.

A lakossági konjunktúraindex mind a négy alindexe csökkent novemberben: a legalacsonyabb érték továbbra is az inflációt jellemzi, melynek alindexe –36,3-ről –41,2-re változott. Ez a legkedvezőtlenebb érték a felmérés 2019. augusztusi kezdete óta, és összhangban áll az infláció világszerte tapasztalható gyorsulásával. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatás megítélése, ám a mutató értéke itt is mérséklődött, +9,2-ről +4,6-re. Az anyagi helyzet megítélése –4,3-ről –8,5-re változott. A gazdasági helyzet megítélésének alindexe –1,4-ről –9,1-re esett vissza.

A romlás a vírushelyzet alakulásának tudható be.

A lakossági felmérés során a legnagyobb változást az elmúlt, és a következő egy év gazdasági helyzetének alakulásáról szóló kérdésnél figyelte meg a Századvég. Az elmúlt 12 hónapra vonatkozóan a lakosságon belül

az októberi 19,8 százalék után novemberben 25,3 százalék mondta, hogy a gazdasági helyzet jelentősen romlott.

A csekély romlást tapasztalók aránya alig változott, az előző havi 24,4 százalék után 24 százalékot tett ki.

Szintén elhanyagolható mértékű volt a változás – 15,6 százalékról 16 százalékra – azoknál, akik változatlan gazdasági helyzetet tapasztaltak.

Ezzel szemben a kismértékben javuló gazdasági helyzetről beszámolók aránya 22,7 százalékról 18,4 százalékra,

a jelentős javulást érzékelőké 14,7 százalékról 12,1 százalékra csökkent.

A következő egy év gazdasági helyzetében az előző havi 7,6 százalék után 13,4 százalék vár jelentős, míg 13,4 százalék helyett 15,1 százalék kismértékű romlást.

Grafika: Századvég Gazdaságkutató Zrt.

Enyhén nőtt a változatlan gazdasági helyzetre számítók aránya, ellenben jelentős csökkenés figyelhető meg azoknál, akik enyhén javuló gazdasági helyzetet várnak. A jelentős javulásra számítók aránya alig módosult, az előző havi 10,9 százalék után 10,1 százalékot tett ki.

Összességében a jövőt némiképp kedvezőbbnek látják a háztartások, mint a múltat.

A vállalati felmérésben mind a négy alindex értéke csökkent novemberben:

a legkedvezőbb továbbra is az iparági környezet megítélése, melynek mutatója 14,7-ről 12,3-re mérséklődött.

A legnagyobb visszaesés – +2,4-ről –5,5-re a – vírushelyzet romlásával párhuzamosan a gazdasági helyzet megítélését jellemezte.

Az üzleti környezet megítélése +0,5-ről –3-ra csökkent.

A termelési környezet megítélése alig változott, az előző havi –3,9 után –4,1 volt.

A lakossági felméréshez hasonlóan a legnagyobb változás a vállalatoknál is az elmúlt 12 hónap és a következő 12 hónap gazdasági folyamatainak megítélését jellemezte. Az elmúlt egy év gazdasági teljesítményét az októberi 14,2 százalék után 18,1 százalék ítélte jelentősen, míg 23,9 százalék után 28,1 százalék kismértékben romlónak. A változatlan gazdasági helyzetet tapasztalók aránya alig változott, mérséklődött ugyanakkor a kismértékű vagy jelentős javulásról beszámolók aránya.

Grafika: Századvég Gazdaságkutató Zrt.

A következő egy évben a vállalkozások előző havi 8,3 százalék után 10,7 százalék vár jelentős, míg 14,6 százalék helyett 20,5 százalék kismértékű romlást. Nincs jelentős eltérés a változatlan gazdasági helyzetre számítók arányában. Kismértékű javulást az októberi 33,6 százalék után 31,9 százalék vár, míg jelentőset 10,5 százalék helyett 5,7 százalék.

A múltbeli és várható gazdasági helyzet romló megítélésének oka változása az ipart sújtó kínálati nehézségekkel, vagyis az alapanyaghiánnyal és az energiaár-emelkedéssel magyarázható. Az iparban romlott legnagyobb mértékben a konjunktúraindex.

A lakossághoz hasonlóan a vállalkozások is kismértékben pozitívabban látják a következő egy év, mint az elmúlt egy év gazdasági folyamatait.

Borítókép: A lakossági konjunktúraindex változása (Grafika: Századvég Gazdaságkutató Zrt.)