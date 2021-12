Pécs mellett épülhet meg az atomerőmű repülőtere

A napokban került Pécsett a városi közgyűlés elé az az előterjesztés, amely szerint

a kormány tízmilliárdos segítségével fejlesztik a városi repülőteret a paksi atomerőmű-beruházással összefüggésben

– olvasható a Bama.hu hírportálon. Ennek érdekében első lépésként a kormány Pécsnek csaknem egymilliárd forintot fizet azért, hogy a Hunatom Zrt. többségi tulajdont szerezzen a pécs–pogányi repülőteret működtető kft.-ben és az Air Horizont Kft.-ben.

A városnak az ügyletet megelőzően meg kellett egyeznie a pogányi önkormányzattal is, és arra számítanak, hogy a szomszédos település képviselő-testülete is hamarosan megszavazza a döntést. A pécsi testület azzal számol, hogy már a közeljövőben aláírhatják a szerződést a kormánnyal. Hírek szerint az egyik hazai utasszállító légitársaság is helyet keres magának a déli régióban. A lap értesülései szerint

a forrás rendelkezésre áll ahhoz, hogy a pécs–pogányi a paksi atomerőmű fejlesztését kiszolgáló cargorepülőtér legyen, ami azonban az utasszállításban is szerepet kapna.

Korábban már történtek kísérletek a város közelében lévő repülőtér fejlesztésére, a 2006-ban a pogányi reptérre felvett hárommilliárdos hitelt még az előző, fideszes városvezetés fizette vissza. A forrás azonban nem volt elegendő a teljes rekonstrukcióhoz. Akkor változott meg a helyzet, amikor a kormányzat elhatározta, hogy a regionális repülőterek fejlesztését elindítja.

A pécsi mellett még jó néhány terv körvonalazódott az elmúlt években. A hírek szerint ugyanis

Békéscsaba lehet az egyik legnagyobb nyertese a fejlesztési stratégiának. Ez önmagában 30-35 milliárd forintos fejlesztési pénzt jelenthet, a létesítmény 2025-re készülhet el. Az építkezés szorosan kapcsolódik a gyulai Airbus-gyárhoz, mert annak optimális működéséhez szüksége lehet egy közeli, komplex légikikötőre.

A békéscsabai mellett a nyíregyházi légi fejlesztési tervek is megvalósulhatnak. Ha elkészül a másfél kilométer hosszú kifutópályájú repülőtér, akkor az üzleti partnereknek nem kell Budapestről vagy Debrecenből a Nyírségig autózniuk. A Debrecen Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére is megvannak a tervek, és a börgöndi, valamint a kiskunlacházi infrastruktúra fejlesztése is napirenden van. Az utóbbinak már csak a Budapest–Belgrád vasútvonal beruházása miatt is nagy jelentősége lehet.

Magyarországon 119 repteret tartanak nyilván. Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára már 2019 tavaszán arról nyilatkozott, hogy

a tárca a vidéki regionális repterek gazdaság-, turizmus- és iparfejlesztési fókuszú üzemeltetési koncepcióján dolgozik.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese 2020 nyarán jelentette be: a kormány azt szeretné elérni, hogy minden nagyobb város elérhető lenne legalább kisrepülőgéppel, ami Nyugat-Európában már mindennapos, és a beruházásösztönzés terén is fontos tényező.

Borítókép: Az atomerőmű áruszállítási kapacitását növeli majd a Pécs melletti repülőtér (Fotó: MTI/Sóki Tamás)