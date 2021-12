Tartósnak bizonyul az olajár esése

Ezt segítette, hogy míg korábban klímavédelmi okok miatt az idén januárban hivatalba lépett amerikai elnök, Joe Biden nem támogatta az iparágat, a magas ár miatt ő is jelezte, hogy egyelőre jobb, ha növelik a kitermelést. Hogy ez milyen szintet ért el, arról még nincsenek konkrét adatok, mindenesetre az ár emelkedése megtorpant, sőt novemberben már csökkenés alakult ki.

Múlt pénteken az új vírusvariáns megjelenésének hírére aztán az ár összeomlott, egy nap alatt 13 százalékkal zuhant, és ilyenkor rendszerint visszapattanás szokott következni, ez most elmaradt, sőt még tovább is csökkent az ár immár 70 dollár alá, miközben például a részvénypiacokon erős felpattanás követte a múlt pénteki zuhanást. Ez arra utal, hogy valóban megjelenhetett már a bővülő kínálat, amit erősített, hogy az USA és néhány másik ország bejelentette: felszabadít és elad stratégiai olajtartalékaiból, hogy ezzel növelje a kínálatot.

Az OPEC mindeközben ugyan nem gyorsított a kitermelésen, viszont csütörtökön úgy döntött, hogy januártól is folytatja az eddigi mértékű növelést, miközben a piaci szereplők egy része arra számított, hogy a csökkenő ár hatására leállítják a folyamatot.

Az áresés hatása immár a hazai benzinárban is észlelhető lesz, noha arra három hónapra 480 forintos maximált árat vezettek be a korábban 500 forint fölé szaladt piaci ár miatt. Az olajár esése és a forint erősödése együttesen lehetővé teszi, hogy immár az autósok is tapasztalják majd a kutakon a hatást, és akár a két héttel ezelőtt bevezetett hatósági ármaximumnál is olcsóbban tankolhatnak. A nagykereskedelmi ár összességében annyival csökken, hogy a benzinkutak között már megindulhat az árverseny, mivel 480 forint alatti áron is képződhet már nyereség az értékesítésen.

Borítókép: Olajkút a texasi olajmezőkön (Fotó: MTI/EPA/Larry W. Smith)