Erős kamatemelési ciklust indíthat a Fed

Az tavalyi év hasonló időszakához viszonyított hét és fél százalékos inflációs érték meglephette a jegybank szerepét betöltő Fed döntéshozóit, akik korábban nem tartották veszélyesen magasnak az inflációt, ráadásul arra számítottak, hogy hamar visszaesik különösebb jegybanki beavatkozás nélkül is. Az előző hónapokban már látták a probléma súlyosságát, ezért megkezdték,

majd felgyorsították a vészhelyzeti eszközvásárlási program kivezetését, amely márciusra be is fejeződik.

A Fed korábban hangsúlyozta, hogy kamatemelésre csak ezt követően kerül sor: az utolsó kamatdöntő ülésen már jelezték, hogy szinte biztosra vehető a márciusi emelés. Kezdetben elemzők arra számítottak, hogy csak három–négy emelés lesz az év folyamán, azok is 25 bázispontosak, így az alapkamat nagyjából csak egy százalékig emelkedik. Most azonban kezdenek alaposan átalakulni a várakozások: a Goldman Sachs, amely eddig öt kamatemelésre számított, most már hét ilyen lépést vár az év folyamán, melyek közül az első, a márciusi immár ötven bázispontos lenne. Így két százalék fölé emelkedne az év során az alapkamat, ami tulajdonképpen még mindig meglehetősen alacsonynak tekinthető ilyen magas inflációs érték mellett. Miután magas a bérnövekedés, és magasak az inflációs várakozások, vagyis az ár-bér spirál beindulása fenyeget, a Goldman Sachs elemzői szerint nem kizárt, hogy ennél is erősebb lépésekre kényszerülhet a Fed, akár jóval gyorsabb kamatemelési ciklust indítva.

A Bank of America szakemberei már a januári adat publikálása előtt is arra számítottak, hogy idén összesen hét lépéseben emel kamatot a Fed, amit még legalább négy követne jövőre. Ennél nagyobb ütemhez az kellene, hogy a kamatemelés mértéke akár több alkalommal is ötven bázispont legyen a szokásos 25 helyett, ugyanakkor a Fednek van még egy hatékony eszköze, amit bevethet, és erre utaltak is a közelmúltban: megkezdheti az eszközvásárlási program során vásárolt kötvények kifuttatását, és ezzel

gyorsan csökkenthetné a járvány során a gazdaságba bocsátott fedezetlen pénzösszeget.

Megjegyzik ugyanakkor, hogy vannak a jegybanki lépésektől kevéssé függő tényezők is, mint például az ellátási láncok problémáinak megszűnése, ami önmagában erősen csökkentené az inflációs nyomást.

A kamatemelési ciklus tehát vélhetően határozott és gyors lesz az Egyesült Államokban is, a mértéket és a szükséges intézkedéseket pedig a következő hónapokban erősen befolyásolhatják a beérkező adatok, amelyek rendkívül nehezen becsülhetőek, szemben egy átlagos kamatemelési ciklussal.

Borítókép: A Federal Reserve épülete Washington DC-ben (Fotó: Kerem Yucel/Anadolu Agency via AFP)