Jól indította az évet Warren Buffett

A világ talán legsikeresebb befektetési szakembere, a 91 éves Warren Buffett számára jól indul az év: befektetési cége, a Berkshire Hathaway árfolyama emelkedett januárban, míg a fontosabb tőzsdeindexek komoly korrek­ciót, visszaesést szenvedtek el. Az utóbbi években különösen kedvelt nagy technológiai részvények, az úgynevezett FAANG-csoport (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), valamint a Tesla egyaránt gyengült, nem is beszélve sok kisebb, tavaly felkapott papírról.

Buffett sosem foglalkozott a tőzsdei divathullámokkal: nem ezeket akarta meglovagolni, hanem mindig olyan társaságokat keres, amelyek stabilan nyereségesek, lehetőség szerint osztalékot fizetnek, és fundamentális értékeltségük nem túl magas a vásárlás időpontjában. Köztük vannak bankrészvények, mint a Bank of America, Bank of New York, American Ex­press és a US Bancorp, vagy a januárban tíz százalékkal erősödő olajóriás, a Chevron, amely Buffett portfóliójában a 12. legnagyobb invesztíció.

A guru legnagyobb befektetése ugyan az Apple, azonban egyrészt a világ legnagyobb cégének papírja csak négy százalékot esett januárban, másrészt kiváló negyedéves eredményről számolt be, és negyedévről negyedévre hatalmas nyereségének jelentős hányadát fordítja a részvényesi érték növelésére (sajátrészvény-vásárlás és osztalékfizetés). Az Apple portfólión belüli magas aránya annak is köszönhető, hogy

amióta a guru bevásárolt belőle, többszörösére emelkedett az árfolyama.

A divatos cégek helyett a fundamentálisan olcsóbb, eddig kevéssé népszerű szektorok részvényeit azért kezdték vásárolni a befektetők, mert a megkezdett monetáris szigorítási ciklus ezeknek jobban kedvez. A bankpapírok keresettebbek a kamatemelések időszakában, hiszen a kamatmentes évek nehéz időszaka után végre érdemi profitot tudnak termelni, az olajszektor pedig a 2020-as nehéz időszak után, amikor kereslet hiányában az olajár összeomlott, most szárnyal, sőt többéves csúcsra emelkedett.

A Berkshire még olyan stabil, folyamatosan nyereséges cégek részvényeit birtokolja, mint a Coca-Cola, a Kraft Heinz, a General Motors, a Verizon Communications, a Moody’s vagy a Brystol Myers Squibb gyógyszergyár. Ezen kívül tőzsdén kívüli cégekben, köztük vasúttársaságokban is van részesedése, és az összesen nagyjából 350 milliárd dollár értékű részvényportfólió mellett mintegy 150 milliárd dollár készpénz is rendelkezésre áll. Ebből egyrészt maga a Berk­shire is vesz saját részvényeket, másrészt arra szolgál, hogy

ha jó befektetési célpont ígérkezik, legyen miből vásárolni más befektetések gyors eladása nélkül.

Borítókép: A kilencvenegy éves világhírű üzletember a kevésbé izgalmas, megbízható papírokra esküszik (Fotó: Europress/AFP)