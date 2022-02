Turizmus: felpattanást vár a szektor

Egyre határozottabban sürgeti a Turisztikai Világszervezet (UNWTO) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az utazási tilalmak feloldását az egyes országokban, mondván, hogy a korlátozások nem jelentenek hozzáadott értéket, hanem továbbra is hozzájárulnak a társadalmi stresszhez, akárcsak a globálisan brutális méreteket öltő iparági hiányhoz. Legfontosabb idei megállapodásuk szerint ezért a szervezetek együttműködnek a nemzetközi turizmus iránti bizalom helyreállításában, amit az országok sorra bejelentett enyhítései támogathatnak.

Az UNWTO aktuális számításai szerint

a tavalyi négy százalék után 2022-ben a nemzetközi turizmus átlagosan már mintegy 55 százalékkal erősödhet,

ami 645 milliós bővülést jelent a turistaérkezésekben.

A totális újraindulás ugyanakkor elhúzódhat 2023-ig, amikor a forgalom emelkedése elérheti az egymilliárdos határt. A világszervezet szerint az infláció és a gazdasági nehézségek fékező hatása miatt a turistaérkezések pandémia előtti másfél milliárdos álomhatára egy évvel későbbre várható.

Vagyis az idei évre előrevetített impozáns növekedés ugyan még mindig kevesebb mint a fele a 2019-es értéknek, mégis meghatározó ugrást várnak a szektorban, főként a szállodai szolgáltatások iránti kereslet határozott növekedésével.

Idén beindulhat a nemzetközi turizmus, ami 2024-re érheti el a pandémia előtti állapotát. Fotó: Bach Máté

Míg tavaly év végén az UNWTO adatai szerint 46 ország volt teljesen lezárva a turisták előtt, 55 ország pedig részleges korlátozásokat tartott fenn, jelenleg – félúton a teljes regeneráció felé – sorra szűnnek meg a korlátozások az egyes országok beutazói előtt.

Ebben az öreg kontinensen nagy szerepe van annak, hogy

az Európai Tanács márciustól jelentősen könnyít a szabályozási keretrendszeren,

amely már figyelembe veszi az átoltottság és az emlékeztető oltások felvételének növekvő számát is, akárcsak azt, hogy egyre több unión kívüli ország vezet be az EU-s védettségi igazolvánnyal egyenértékű utazási igazolványokat.

Az úttörő szerepet Dánia vállalta, ahol februártól totális lazítás lépett életbe, míg például az olaszoknál vagy a világ egyik leginkább látogatott területén, Spanyolországban, illetve a velünk szomszédos Ausztriá­ban is már zajlanak a fokozatos enyhítések. Emellett például tegnaptól Izlandon is visszaálltak a pandémia előtti időkben jellemző beutazási feltételek, miközben Izrael is azt tervezi, hogy március elsejétől – két év kihagyás után – megnyitja a határait minden turista előtt, függetlenül az oltási státusuktól.

– Az utazási korlátozásokat fokozatosan feloldó nemzetközi környezet Magyarországra is egyértelműen kedvező hatást gyakorol:

nagymértékű javulásra számítunk a beutazó turizmust elsődlegesen kiszolgáló budapesti szállodapiacon, de a vidéki hotelek teljesítményében is,

ahol még a lezárásokkal terhelt időszakokban is jelentős, néhol rekordszintű volt a forgalom bővülése.

A 2019-es hotelpiaci csúcsteljesítményeket ugyan még csak közelítjük, ám az idei évnek már indokolt optimizmussal vághatnak neki a turizmus szereplői

– állapította meg a Moore Hungary Hotel és Turizmus tanácsadási üzletágának vezetője.

Budapest turizmusa tavaly ősz óta erősödik, idén pedig felzárkózhat a vidékhez. Fotó: Bach Máté

Takács Márton rámutatott: míg a fővárosi szállodák a tavalyi nyár végétől kezdtek felerősödni, a javuló nemzetközi környezet és a további könnyítések miatt ebben az évben a vidéki Magyarország és Budapest között jelentősen halványulhat a látogatottságban mért, hátrányos kettősség.

Borítókép: 2022-ben ugrásszerűen bővülhet a globális turizmus. (Fotó: Jose Jordan)