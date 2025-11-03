Kiderült a sütőtök varázslatos titka, ezért kell rendszeresen fogyasztani

Ahogy megérkezik az ősz, és a hőmérő higanyszála egyre lejjebb kúszik, sokan ösztönösen elkezdik visszafogni a szénhidrátokat, hogy télen se rakódjanak le a pluszkilók. Pedig épp egy szezonális kedvenc, a sütőtök lehet a titkos szövetséges a hízás ellen, ha ügyesen építi be az étrendjébe – olvasható a Mindmegette cikkében.

A sütőtök nemcsak édesebb, hanem okosabb választás is a klasszikus burgonyánál (Fotó: Shutterstock)

Legyen szó sütőtök-krémlevesről, püréről vagy éppen sütőben sült szeletekről – idén ősszel ne sajnálja a tányérjáról ezt az aranyszínű zöldséget. A sütőtök ugyanis nemcsak finom, hanem egészséges finomság, ami segít megőrizni az optimális testsúlyt.