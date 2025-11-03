anyagcserekalóriasütőtöktanulmánykrémleves

Kiderült a sütőtök varázslatos titka, ezért kell rendszeresen fogyasztani

A sütőtök lehet a titkos szövetséges a hízás ellen, ha ügyesen építi be az étrendjébe.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03.
Ahogy megérkezik az ősz, és a hőmérő higanyszála egyre lejjebb kúszik, sokan ösztönösen elkezdik visszafogni a szénhidrátokat, hogy télen se rakódjanak le a pluszkilók. Pedig épp egy szezonális kedvenc, a sütőtök lehet a titkos szövetséges a hízás ellen, ha ügyesen építi be az étrendjébe – olvasható a Mindmegette cikkében.

sütőtök
A sütőtök nemcsak édesebb, hanem okosabb választás is a klasszikus burgonyánál (Fotó: Shutterstock)

Legyen szó sütőtök-krémlevesről, püréről vagy éppen sütőben sült szeletekről – idén ősszel ne sajnálja a tányérjáról ezt az aranyszínű zöldséget. A sütőtök ugyanis nemcsak finom, hanem egészséges finomság, ami segít megőrizni az optimális testsúlyt.

Miért veri a sütőtök a krumplit?

A sütőtök nemcsak édesebb, hanem okosabb választás is a klasszikus burgonyánál. Hogy miért? 

  • Egy csésze sütőtök mindössze 50 kalóriát tartalmaz, miközben több mint 2 gramm rostot biztosít.
  • Az egyik legértékesebb összetevője a rezisztens keményítő, ami segít a bélflóra egyensúlyának fenntartásában és növeli az inzulinérzékenységet. Ennek köszönhetően a vércukorszint stabil marad, így a szervezet könnyebben égeti el a zsírt.
  • A sütőtök lassan felszívódó, összetett szénhidrát, nem emeli meg hirtelen az inzulint, mint a tészta vagy a kenyér. Emiatt az anyagcsere hosszabb ideig marad zsírégető üzemmódban.

A Journal of Nutrition & Metabolism tanulmányai is alátámasztják: a rezisztens keményítőben gazdag étrend fokozza a zsíroxidációt, és csökkenti az étvágyat. Emellett a sütőtökben található béta-karotin gyulladáscsökkentő hatású, és javítja az anyagcsere-egészséget is.

A teljes cikket és további érdekességeket a Mindmegette cikkéből tudhat meg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

 

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

