Bekeményített O’Leary – Bécsből az alacsonyabb költségszint felé repülnek a Ryanair gépei

Nyártól drasztikusan csökkenti ausztriai járatkínálatát az ír fapados légitársaság. Micael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója ráadásul ezért teljes egészében az osztrák kormányt tette felelőssé, mivel a kabinet korábban határozottan közölte, hogy a légitársaság által a leépítés elkerülésének a feltételéül szabott követelések teljesítése kizárt – írja a Világgazdaság.

Képünkön a Ryanair repülőgépe Fotó: Vémi Zoltán

Kétszázmilliós veszteséget okoz a Ryanair-repülők kivonása

A Ryanair ezzel párhuzamosan további két repülőgépet ki is von a bécsi légibázisról. Indoklásként a magas légiutasadót említették, miközben egész panaszáradatot zúdítottak az osztrák kormányra. Olyannyira, hogy Peter Hanke, Ausztria infrastruktúráért felelős minisztere is kénytelen volt válaszolni a fapados légitársaság kifakadására, hangsúlyozva, hogy a légiutasadót nem törlik el. Bár Hanke továbbra is nyitott a megbeszélésekre, ám – mint mondta – az adó csak és kizárólag a költségvetési helyzet függvénye lehet.

A két repülőgép kivonása egyébként mintegy kétszázmillió dolláros veszteséget okoz a Ryanairnek – derül ki a közleményből. Ezzel már ötre nőtt a Bécsből kivont gépek száma, hiszen a légitársaság még szeptemberben jelentette be, hogy 19 bécsi bázisú repülőgépéből hármat máshová helyez át.

A bécsi repülőtér akkor megértően reagált a diszkont szolgáltató bejelentésére, mondván, hogy a légiutasadó eltörlése, vagy jelentős csökkentése valóban szükséges lenne.

A most már összesen öt, Bécsből kivont repülőgépet „környékbeli , megfizethetőbb EU-s piacokra, például

Olaszországba,

Magyarországra vagy

Szlovákiába

helyezik át, ahol a kormányok nem sarcolnak légiutasadóval, mert fontos számukra a közlekedés és a turizmus támogatása – tette hozzá a Ryanair.

„Miért nem lövöldözzük le ezeket a drónokat?”

Michael O’Leary korábban az uniós adminisztrációt is bírálta, amiért az nem védi meg az európai repülőtereket. A Ryanair vezérigazgatója szerint az engedély nélküli drónokat, amelyek megzavarják a légi forgalmat, le kellene lőni. „Miért nem lövöldözzük le ezeket a drónokat?” – tette fel a kérdést O’Leary a Politiconak adott interjúban, amikor az európai repülőtereken történt legutóbbi drónbetörésekről kérdezték.