A Ryanair vezére elküldené a „haszontalan” Von der Leyent

Brüsszel célja egy drónfal létrehozása, annak reményében, hogy megakadályozzák az orosz vagy más rosszindulatú szereplők által küldött pilóta nélküli légi járművek behatolásait.

A Ryanair igazgatója szerint Brüsszel nem védi meg Európa reptereit (Fotó: THOMAS FREY / DPA)

„Miért nem lövöldözzük le ezeket a drónokat?” – tette fel a kérdést O’Leary a Politiconak adott interjúban, amikor az európai repülőtereken történt legutóbbi drónbetörésekről kérdezték. Azt is megkérdőjelezte, hogy miért nem történik ez meg „ha egy orosz katonai repülőgép átrepüli a NATO légterét.”

Három héttel ezelőtt a mi működésünket zavarta meg, amikor drónok repültek át Lengyelország felett, és a lengyel repülőtereket négy órára bezárták

– mondta a légitársaság vezérigazgatója, utalva egy Oroszországnak tulajdonított esetre.

„Múlt héten a dán repülőtereket zárták be körülbelül két órára” – tette hozzá, utalva a koppenhágai és az aalborgi repülőtereken történt behatolásokra, amelyek elkövetőjét a helyi hatóságok még nem azonosították. „Ez zavaró, és cselekvést követelünk.”