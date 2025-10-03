A Ryanair vezére elküldené a „haszontalan” Von der Leyent

Rendkívüli

Magyar Péter embere elszólta magát, a gazdákat is súlyosan érintené a Tisza megszorító csomagja + videó

Michael O’Leary bírálta az EU-t, amiért nem védi meg az európai repülőtereket. A Ryanair vezérigazgatója szerint az engedély nélküli drónokat, amelyek megzavarják a légi forgalmat, le kellene lőni.

2025. 10. 03. 12:00
Ursula von der Leyen Fotó: THOMAS TRAASDAHL Forrás: Ritzau Scanpix
Brüsszel célja egy drónfal létrehozása, annak reményében, hogy megakadályozzák az orosz vagy más rosszindulatú szereplők által küldött pilóta nélküli légi járművek behatolásait.

A Ryanair igazgatója szerint Brüsszel nem védi meg Európa reptereit (Fotó: THOMAS FREY / DPA)
„Miért nem lövöldözzük le ezeket a drónokat?” – tette fel a kérdést O’Leary a Politiconak adott interjúban, amikor az európai repülőtereken történt legutóbbi drónbetörésekről kérdezték. Azt is megkérdőjelezte, hogy miért nem történik ez meg „ha egy orosz katonai repülőgép átrepüli a NATO légterét.” 

Három héttel ezelőtt a mi működésünket zavarta meg, amikor drónok repültek át Lengyelország felett, és a lengyel repülőtereket négy órára bezárták

 – mondta a légitársaság vezérigazgatója, utalva egy Oroszországnak tulajdonított esetre.

„Múlt héten a dán repülőtereket zárták be körülbelül két órára” – tette hozzá, utalva a koppenhágai és az aalborgi repülőtereken történt behatolásokra, amelyek elkövetőjét a helyi hatóságok még nem azonosították. „Ez zavaró, és cselekvést követelünk.”

Annak ellenére, hogy sürgősen kell megvédeni az európai repülőtereket, O’Leary úgy véli, a drónfal nem megoldás. 

Nem gondolom, hogy a drónfalnak bármilyen hatása lenne. Azt hiszik, az oroszok nem tudnak ténylegesen elindítani egy drónt Lengyelországon belülről?

 – mondta O’Leary.

Nincs bizalmam az európai vezetőkben, akik teát iszogatnak és kekszet rágcsálnak

 – mondta. „Ha még Franciaország felett sem tudják megvédeni az átrepüléseket, milyen esélyünk van rá, hogy megvédenek minket Oroszországtól?” – tette hozzá, utalva a franciaországi légiirányítói sztrájkok miatt törölt átrepülési útvonalakra.

„Nincs bizalmam Von der Leyenben. Haszontalan, és le kellene mondania” – mondta O’Leary.

Ahogyan arról a Magyar Nemzet írt, az elmúlt hetekben több NATO-tagállam is orosz légtérsértésekről számolt be: Lengyelországban több tucat drón lépett be a légterekbe, Romániában egy orosz drón jelent meg egy Ukrajna elleni támadás kapcsán, Észtország többször jelezte katonai repülőgépek átrepülését, és Dániában is voltak drónészlelések miatt ideiglenes repülőtér-lezárások.

Október 2-án késő este pedig a müncheni repülőtéren átmenetileg felfüggesztették a légi forgalmat, miután a közelben több drón jelenlétét észlelték.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

