Hazudik az inflációról a baloldal

Idén februárban negyvenéves csúcsot döntött az infláció éves emelkedésének mértéke az Egyesült Államokban. Az amerikai munkaügyi minisztérium statisztikai intézete, a Bureau of Labor Statistics közölte: éves összevetésben 1982 januárja óta a legnagyobb ütemben, 7,9 százalékkal nőttek a fogyasztói árak februárban a januári 7,5 százalék után.



– Most nem sokat tehetek. Oroszország a felelős – ezt válaszolta Joe ­Biden amerikai elnök arra a kérdésre, hogy miként kezelik majd a döntéshozók az energiaárak elszabadulását.



Az infláció emelkedése mögött valóban jelentős részben az energiaárak alakulása áll, amely már a szomszédos országunkban dúló háború előtt gondot okozott a nemzetközi színtéren. Energiaválság tört ki a járvány és az abból fakadó gazdasági krízis következményeként, egyes európai országokban sokszorosára emelkedtek a lakosság és a vállalkozások költségei. A magyar kormány ennek tompítására több intézkedést is hozott. A magát baloldalinak nevező pártok ezzel szemben arról beszélnek, hogy az Orbán-kabinet nem tesz semmit a „rekordmagas infláció” megakadályozásáért.



Érdemes hangsúlyozni, hogy Magyarországon nem döntött rekordokat a fogyasztói árak növekedése, amelynek értéke februárban 8,3 százalékos drágulást mutatott az előző év azonos időszakához képest.

– Hiteles-e, amikor a baloldal az inflációs helyzet miatt aggódik? Kormányzásuk alatt az infláció átlaga meghaladta az öt százalékot (ez a mérték az Orbán-kabinet időszaka alatt 2,9 százalék), de 2007 márciusában, amikor sem háború, sem válság nem volt, a magyar pénzromlás mértéke kilenc százalék felett is volt. Az infláció ellen mégsem tettek semmit. A baloldali kormányzást eladósodás, magas infláció és gazdasági stagnálás jellemezte már akkor is, mielőtt a ­2008-as gazdasági válság beköszönt volna – közölte Varga Mihály a minap a közösségi oldalán. Arról nem is beszélt, hogy a Horn-kormány alatt az index emelkedése egy bizonyos időszakban a 28 százalékot is meghaladta. A pénzügyminiszter arra viszont emlékeztetett, hogy 2010 óta a nettó reálbérek 67 százalékkal emelkedtek, míg 2002 és 2010 közötti baloldali kormányzás alatt mind­össze 13 százalékkal.

Az Orbán-kormány az infláció ellen, a fogyasztók védelmében húzta meg a benzin és a gázolaj emelkedését gátló árplafont, mérsékelte a jövedéki adót, csökkentette és maximálta egyes alapvető élelmiszerek árát, míg a hitelesek érdekében kamatstopot vezetett be. A növekvő energiaárak ellen pedig a rezsicsökkentés védi a lakosságot és a mikrovállalkozásokat.



– A februári hazai éves infláció az Európai Unió középmezőnyébe tartozik. Az eddig publikált uniós adatok alapján Magyarországnál magasabb februári adatot mértek Litvániában, Észtországban, Belgiumban és Lettországban. Emellett, az előrejelzések szerint, Lengyelországban és Csehországban is magasabb lehet a februári infláció – nyilatkozta Nagy Márton.

A miniszterelnök gazdasági főtanácsadója kiemelte: összességében az árstopok három-négy százalékponttal segítenek az infláció leszorításában.

Nem is kétséges, hogy az áremelkedések az egész világon gondot okoznak, ez nem magyar „specialitás”. A háború tovább rontja a kilátásokat. Chris­tine Lagarde, az Európai Központi Bank vezetője arra figyelmeztetett, hogy az Ukrajna elleni orosz támadásnak hatása lesz a gazdasági aktvitásra és az inflációra a magasabb energia- és nyersanyagárak ­miatt. Londoni elemzők arról beszélnek, hogy inflá­ciós sokkot okozna Európában az orosz gáz- és olajszállítások leállítása. Az Orbán-kormány többször megerősítette, hogy nem támogat olyan lépéseket, amely veszélyeztetné a magyarországi energiaellátást. A brutális áremelkedések mellett ugyanis az is a tétje a háborúnak és a szankcióknak, hogy ­lesz-e mivel fűteniük vagy vizet melegíte­niük az embereknek.

