Mélyrepülés után magához tért a forint

A forint kifejezetten jól kezdte az évet, azt követően, hogy korábban a járvány okozta 2020-as évi gyengülésből sokáig nem tudott tartósan magához térni. Az erősödést azonban megzavarta az egyre feszültebb geopolitikai helyzet, amely végül Ukrajna orosz megtámadásában és azt ezt követő oroszellenes gazdasági szankciókban csúcsosodott ki. A forint árfolyama zuhanni kezdett, de ugyanez történt a cseh korona és a lengyel zloty esetében is.

A három ország gazdasági helyzete fundamentálisan nem indokolta a gyengülést, annak elsősorban technikai oka volt. Miután a szankciók hatására az orosz eszközök eladhatatlanná váltak, sok befektetési alap kénytelen volt más eszközeitől megszabadulni, hogy pénzhez jusson, köztük jelentős mennyiségben magyar részvényeken és kötvényeken is túladtak. A kapott forintot pedig rögtön arra a devizára váltották, amelyben az alapot vezetik, leginkább euróra vagy dollárra. Ez a hatalmas eladási volumen értelemszerűen lenyomta az árfolyamot, azonban lehetett arra számítani, hogy ha véget érnek ezek a kényszerű eladások, megfordul a trend.

Ez így is történt: miután a forintot nem tartotta meg a 2020 márciusa óta mindenkori mélypontot jelentő 370-372 közti eurónkénti szint, a gyengülés egész addig tartott, amíg egy euróért 400 forintot is adtak. Ezen a ponton azonban gyors fordulat következett be, és tegnap már visszatért a 370-es euróárfolyam. Hasonló folyamat játszódott le a cseh korona és a zloty esetében is, ami jelzi, hogy térségünkben egyszerre zajlott a likvidebb eszközök eladása,

majd amikor ezt befejezték az alapok, a devizaárfolyamok gyorsan felpattantak.

A folyamatot a Magyar Nemzeti Bank kamatemeléssel is segítette, és nem zárható ki, hogy közvetlenül is beavatkozott a piacon, ezt azonban a jegybankok nem szokták kommunikálni annak érdekében, hogy hatékony legyen az intézkedés. Az árfolyam tehát visszatért a korábbi mélypontot jelentő szintre, a kérdés most az, hogy ezek után egy, a korábbinál gyengébb sáv alakul-e ki, vagy visszatér a korábban érvényes intervallumba, amely nagyjából 340 és 370 közti eurónkénti árfolyamot jelent.

Fundamentálisan továbbra sincs oka a forint gyengülésének, így ha nem történik újabb váratlan kedvezőtlen esemény a háborúval, illetve az ahhoz kapcsolódó szankciókkal kapcsolatban, akkor jó esély van arra, hogy az elmúlt három hétben látott gyenge árfolyamok nem térnek vissza, és a 370-es szint ismét stabil támaszt jelenthet. A forint és az euró kamatkülönbsége igen nagy, és ugyan a mostani zuhanás megriaszthatta a befektetőket, a jelentős kamatkülönbség újra vonzó lesz, és sokan dönthetnek úgy, hogy forinteszközben fialtatják pénzüket, abban a reményben, hogy hosszabb távon az árfolyam stabil lesz vagy akár erősödik. A forint erősödése az MNB számára is

prioritás lehet egy szintig a jelenlegi helyzetben, miután annak erős inflációcsökkentő hatása van.

