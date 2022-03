Teljes személyzetét kirúgja a vezető brit kompszolgáltató

Összesen nyolcszáz munkavállalót bocsát el állásából a brit P&O kompszolgáltató, akiket olcsó munkaerővel pótol majd. A dubaji székhelyű DP World tulajdonában lévő cég, amely a La Manche csatorna vezető kompszolgáltatója, korábban azt mondta a tengerészeknek, hogy térjenek vissza a kikötőkbe, és várjanak meg egy fontos bejelentést, ami valószínűleg komoly fennakadásokat okoz majd az utasoknak és az áruforgalomnak is.

A cég nem kommentálta a lépést, de Karl Turner, egy munkáspárti politikus a Twitteren közzétette a P&O személyzetének küldött üzenetét, eszerint a vállalat hosszú távú életképességének fenntartásával indokolta döntését. Ehhez hozzátartozik, hogy

a brit és a francia munkások jóval drágábbak, így a cég olcsó külföldi munkaerővel pótolná őket.

A szakszervezetek élesen elítélték a lépést, és felszólították a brit kormányt, hogy védje meg a munkásokat. A brit közlekedési miniszter, Grant Shapps aggodalmának adott hangot, és bejelentette, hogy egyeztetéseket kezd a vállalattal. Az érdekvédelmi szervezetek szerint Dover és Hull kikötőinél

a biztonsági alkalmazottak és a helyettesítő személyzet is a buszokon várják, hogy elfoglalják az eredeti legénység helyét.

A szakszervezetek felszólították a tengerészeket, hogy álljanak ellen. A brit sajtónak nyilatkozó utasokat felháborította a cég eljárása, hogy hiába vártak a kompokra.

A P&O jelentőségét az adja, hogy Nagy-Britannia és az Európa közötti fő tengeri összeköttetés, a Dover–Calais útvonal vezető kompszolgáltatója. Hajóik közlekednek a kelet-angliai Hull és Rotterdam között, de az Ír-tengeren is jelen vannak, például Dublin és Liverpool között is van járatuk. Honlapjuk szerint összesen négyezer embert foglalkoztatnak, de a koronavírus-járvány következtében megcsappant az utasforgalmuk. A helyzetet tovább bonyolította a brexit, ami növelte a bürokráciát, miközben világszerte emelkednek az üzemanyagárak is, így az egész ágazat nehézségekkel szembesül.

Borítókép: A P&O egyik kompja a La Manche csatornán (Fotó: Europress/AFP/Justin Tallis)