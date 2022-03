Tovább emelkedik az albérletek ára

Újabb rekordot döntött az albérletpiac – derül ki a Ingatlan.com elemzéséből a KSH–Ingatlan.com lakbérindex legújabb adatai alapján.

Idén februárban országos szinten két százalékkal voltak magasabbak a lakbérek, mint januárban, a fővárosban pedig 1,5 százalékos növekedést következett be. Tavaly februárhoz képest pedig országosan 16,1 százalékkal, Budapesten 16,5 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta: februárban újabb csúcsot döntött a piac, hiszen a hosszú távú index szerint a 2015-ös átlaghoz képest februárban 49,2 százalékkal voltak magasabbak a lakbérek, amire a mutató történetében még nem volt példa. Az országon belül jelentős eltérések vannak a 2015-ös szintekhez képest. Míg a fővárosban közel 41 százalékkal nőttek a bérleti díjak, Pest megyében, a közép-dunántúli és észak-magyarországi megyéket 70 százalék feletti bérletidíj-emelkedés jellemezte.

A drágulás ellenére a fővárosi átlagos bérleti díjak még elmaradnak a koronavírus-járvány előtti szinttől.

Az elemzésből az is kiderül, hogy márciusban további élénkülés következett be az albérletpiacon, amelyben szerepet játszott az Ukrajnából a háború miatt menekülők által támasztott kereslet is. Az ukrán határhoz közeli Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint ötven százalékkal nőtt a kiadó lakóingatlanok iránti érdeklődés az egy hónappal korábbihoz képest. Békés megyében harminc százalékos, Budapesten pedig 19 százalékos volt a növekedés.

A kereslet és a kínálat változásának köszönhetően a bérleti díjak felfelé indultak a háború kitörését követően. Február 23-a volt az utolsó békés nap, ahhoz képest március közepére Budapesten, Nyíregyházán 10-10 ezer forinttal 160 ezer és 110 ezer forintra nőttek a bérleti díjak a kínálati piacon.

Ezzel az összeggel a szabolcsi megyeszékhely az egyetemvárosok szintjét közelíti, Pécsen ugyanis szintén 110 ezer forintnál tartott az átlagos bérleti díj, Szegeden pedig 120 ezer forintot tett ki

– fogalmazott Balogh László. A jelentős keresletnövekedéssel párhuzamosan a kínálat viszont csökkent, a háború kitörése óta 1500 kiadó lakással kevesebb van a piacon. A bérlők azonban még így is több mint 12 ezer albérletből tudnak válogatni országszerte.

