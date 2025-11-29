autóiparTisza Pártáfaemelés

Ezt tenné az autóiparral Magyar Péterék elképzelése

A Tisza Párt napvilágra került baloldali megszorítócsomgajának egyik fontos eleme az autóiparban bevezetendő 32 százalákos áfakulcs. De milyen hatása lenne ennek az autóiparra, illetve az egész magyar gazdaságra?

Magyar Nemzet
2025. 11. 29. 10:25
Illusztráció Fotó: Székelyhidi Balázs
A héten került nyilvánosságra a Tisza Párt gazdasági megszorítócsomagja, ennek egyik eleme az autókra, pontosabban a motoros járművekre és alkatrészeikre tervezett áfaemelés.

Fontos megjegyezni, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter tagadja, hogy közük lenne a kiszivárgott anyaghoz, illetve pereket helyezett kilátásba azok felé, akik beszámolnak az abban foglaltakról. Ugyanakkor lapunk a dokumentumot hitelesnek fogadja el, például azért is, mert a szakmai és tudományos részletességgel kidolgozott koncepciókban egyértelműen visszaköszönnek a nyilvánosságban is fellelhető tiszás elképzelések. Ilyen koncentráltan azonban Magyar Péter pártjának törekvései eddig nem voltak ismertek a magyar közvélemény előtt.

Az autóiparral kapcsolatban a javaslatban egészen pontosan az olvasható, hogy 2027-re adóreformot terveznek, ennek egyik legmarkánsabb eleme a 32 százalékos áfakulcs bevezetése. Ami először szemet szúr, hogy mindezt részben a "luxusfogyasztás" megadóztatásával magyarázzák. Csakhogy a 32 százalékos kulcs az autók esetében az 1600 köbcenti feletti gépjárművekre és azok alkatrészeire vonatkozna, ami aligha nevezhető luxuskategóriának – írja a Világgazdaság.

A magasabb adókulcs a 125 köbcentinél nagyobb motorokra és alkatrészeire is alkalmaznák, ahogy minden motoros égi- és vízijárműre is vonatkozna. A tervezet készítői nem titkolják: az intézkedés elsődleges célja az állami bevételek növelése. A 32 százalékos kulcs alá sorolt termékekből, valamint a harmadik országból érkező import többletterheléséből 350–420 milliárd forint pluszbevételt várnak, amely szerintük alapot adna a magyar adórendszer „modernizálásához”. A bevétel biztosítása érdekében az adóhatóság ellenőrzési jogköreit is bővítenék, különös tekintettel a magasabb jövedelmű rétegek nagyobb közteherviselésére.

Az áfaemelés különösen érzékenyen érintené a magyar autóipart, amely a hazai gazdaság egyik meghatározó pillére. 

Az Oeconomus elemzése szerint 2023-ban a jármű- és alkatrészexport a teljes magyar kivitel 15 százalékát adta, a feldolgozóipari termelésben pedig 26 százalékos súlyt képviselt az ágazat. Bár az exportot elvileg nem terheli áfa – az EU-szabályok alapján az export 0 százalékos kulcs alá esik –, a beszállítói láncokon keresztül a költségnövekedés mégis komoly versenyképességi veszteséget okozhat.

A belföldi beszállítók számára a magasabb áfa azonnali áremelkedést hozna, ami drágítaná az autógyártók inputköltségeit. 

Még akkor is nőhetnek a költségek, ha a nagyvállalatok később visszaigénylik az áfát, hiszen a gyártás során jelentkező költségszint emelkedése beépül a végső árakba. A kereslet visszaesése tovább ronthatná a hazai üzemek kapacitáskihasználtságát, növelve az egységnyi fix költséget, ami különösen az autóiparhoz hasonló, magas beruházási igényű ágazatokban okoz súlyos hatásokat.

A beszállítói szektor gyengülése az innováció és a minőség romlásához is vezethet, ami hosszabb távon tovább apasztja a magyar export versenyképességét. Összességében tehát a 32 százalékos áfa bevezetése nem erősítené, inkább gyengítené az ország gazdasági pozícióit és versenyképességét – különösen egy olyan ágazatban, amely az elmúlt évtizedekben vált a magyar ipar egyik motorjává.

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható. 

 


 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

