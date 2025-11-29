Ezt tenné az autóiparral Magyar Péterék elképzelése

A héten került nyilvánosságra a Tisza Párt gazdasági megszorítócsomagja, ennek egyik eleme az autókra, pontosabban a motoros járművekre és alkatrészeikre tervezett áfaemelés.

Fontos megjegyezni, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter tagadja, hogy közük lenne a kiszivárgott anyaghoz, illetve pereket helyezett kilátásba azok felé, akik beszámolnak az abban foglaltakról. Ugyanakkor lapunk a dokumentumot hitelesnek fogadja el, például azért is, mert a szakmai és tudományos részletességgel kidolgozott koncepciókban egyértelműen visszaköszönnek a nyilvánosságban is fellelhető tiszás elképzelések. Ilyen koncentráltan azonban Magyar Péter pártjának törekvései eddig nem voltak ismertek a magyar közvélemény előtt.

Az autóiparral kapcsolatban a javaslatban egészen pontosan az olvasható, hogy 2027-re adóreformot terveznek, ennek egyik legmarkánsabb eleme a 32 százalékos áfakulcs bevezetése. Ami először szemet szúr, hogy mindezt részben a "luxusfogyasztás" megadóztatásával magyarázzák. Csakhogy a 32 százalékos kulcs az autók esetében az 1600 köbcenti feletti gépjárművekre és azok alkatrészeire vonatkozna, ami aligha nevezhető luxuskategóriának – írja a Világgazdaság.

A magasabb adókulcs a 125 köbcentinél nagyobb motorokra és alkatrészeire is alkalmaznák, ahogy minden motoros égi- és vízijárműre is vonatkozna. A tervezet készítői nem titkolják: az intézkedés elsődleges célja az állami bevételek növelése. A 32 százalékos kulcs alá sorolt termékekből, valamint a harmadik országból érkező import többletterheléséből 350–420 milliárd forint pluszbevételt várnak, amely szerintük alapot adna a magyar adórendszer „modernizálásához”. A bevétel biztosítása érdekében az adóhatóság ellenőrzési jogköreit is bővítenék, különös tekintettel a magasabb jövedelmű rétegek nagyobb közteherviselésére.

Az áfaemelés különösen érzékenyen érintené a magyar autóipart, amely a hazai gazdaság egyik meghatározó pillére.

Az Oeconomus elemzése szerint 2023-ban a jármű- és alkatrészexport a teljes magyar kivitel 15 százalékát adta, a feldolgozóipari termelésben pedig 26 százalékos súlyt képviselt az ágazat. Bár az exportot elvileg nem terheli áfa – az EU-szabályok alapján az export 0 százalékos kulcs alá esik –, a beszállítói láncokon keresztül a költségnövekedés mégis komoly versenyképességi veszteséget okozhat.

A belföldi beszállítók számára a magasabb áfa azonnali áremelkedést hozna, ami drágítaná az autógyártók inputköltségeit.

Még akkor is nőhetnek a költségek, ha a nagyvállalatok később visszaigénylik az áfát, hiszen a gyártás során jelentkező költségszint emelkedése beépül a végső árakba. A kereslet visszaesése tovább ronthatná a hazai üzemek kapacitáskihasználtságát, növelve az egységnyi fix költséget, ami különösen az autóiparhoz hasonló, magas beruházási igényű ágazatokban okoz súlyos hatásokat.