Greta Thunberg, a tüntetésipar szorgos üdvöskéje

Greta Thunberg aktivitása jelentősen csökkent az elmúlt öt évben, de azért még hallat magáról. Legutóbb annyit sikerült véghez vinnie, hogy a velencei Canal Grande vizét egy festékanyaggal zöldre festette társaival, ezzel hívva fel a figyelmet a környezeti katasztrófa veszélyére. A hatóságok elfogták, megbírságolták és kitiltották a városból. Az viszont kérdéses, miért érezte úgy a fiatal svéd aktivista, hogy egy környezetkárosítással kell a környezetkárosítás ellen küzdeni.

Nyilván az összes érintett kiadvány megemlíti, hogy a szóban forgó festékanyag ártalmatlan, semmi kárt nem okoz a Canal Grande vizében, hiszen az aktivistacsoport szereti a környezetet. Ez így azonban nem igaz. A rikító zöld színű víz cseppet se tűnt vonzónak vagy egészségesnek, a velencei csatornák mentén emberek élnek a házakban, gondolások megélhetését adják a sikátorok, turisták járnak arra megcsodálni a várost, a tüntetés eredménye pedig soha nem az lesz, hogy a döntéshozók asztalra csapnak és a klímakatasztrófa elleni küzdelembe kezdenek. Ezt pedig okkal teszik. Thunberg és csapata ugyanis nem kínál megfelelő alternatívát, csak mérgelődik. Nem is céljuk bármiféle változás kieszközlése, csak a legegyszerűbb skandálások szintjén maradnak. Ne legyenek belső égésű motorok, ne használjunk kőolajat, legyen minden energiánk megújuló forrásokból, és úgy általában, mondjon le mindenki. Ebből lenne egy szép nagy kalamajka, összeomló gazdaság, éhező családok, káosz és lázadás. Ezt pedig Gretáék is tudják, vagyis az egész nem erről szól. Hanem a jelenlétről. Gretáról és a mögötte állókról.

Az internet ugyanis kitermelte a maga modern embertípusát, aki önmagáról azt tartja, hogy értékes a tudása és ezt át tudja adni a népnek. Sehol nincs ma már olyan ellenőr, aki ezt megszűrné. Aki influenszernek tartja magát, az influenszer. Digitális tartalomkészítő, bármit is jelentsen ez. Greta Thunberg pedig annyiban már átment a tűzkeresztségen, hogy sokat aktivistáskodott és a gazdái számára sikeresnek tűnt. Hajlandó bárhová elmenni és ott tiltakozni. Csak a helyre és a témára van szüksége, és máris nevével fémjelzi az eseményt, feltehetően nem ingyen, de erről nincsenek információk.