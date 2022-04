Feltámadt a Facebook

Az előző negyedévben úgy tűnt, vége a Facebook növekedésének. A felhasználók száma elérte a lehetséges maximumot: az aktív felhasználók száma megközelítette a kétmilliárdot, a havonta aktív felhasználók száma elérte a 2,9 milliárdot. A két adat a teljes emberiség nagyjából negyedének, illetve harmadának felel meg. A cég is úgy gondolta, hogy nehéz lesz folytatni a növekedést, a befektetők el is kezdték beárazni, hogy nagy nyereségű, de már kevéssé növekvő részvényről van szó. A papír hirtelen háromszáz dollár fölötti szintről 220-ig zuhant, és azóta már jóval kétszáz dollár alatt is járt.

Most azonban kiderült, hogy ha a felhasználók számában már nincsenek is nagy lehetőségek, mégis lehet az árbevételt feljebb srófolni. Az idei első negyedévben a növekedés hétszázalékos lett, és eddig ugyan mindig kétszámjegyű volt ez az érték, de ahhoz képest, hogy a befektetők nem is számítottak érdemi pozitív elmozdulásra, kellemes meglepetés érte őket. Ami még kedvezőbb, az a nyereség alakulása: részvényenként 2,72 dollár lett a várakozások 2,56 dolláros átlagához képest. Ez azt jelzi, hogy a növekvő árbevétel mellett a működési költségeket is sikerült visszafogni.

Ugyancsak pozitívan teljesített a cégcsoport tulajdonában lévő Instagram, amely a fiatalabb felhasználók körében jóval népszerűbb, mint a Facebook, és annak ellenére jelentősen hozzájárult a nyereséghez, hogy a cég vezetője, Mark Zuckerberg szerint a TikTok nem csak a YouTube, hanem az Instagram számára is erős konkurenciát jelent. A kihívásra a Reels nevű, rövid videókat megosztó alkalmazással reagál a cég, felvéve a versenyt a kínai videómegosztó platformmal.

A Meta árfolyama a negyedéves jelentés közzétételét követően 12 százalékkal emelkedett, így a papír nagyjából 15-ös P/E (részvényár osztva az egy részvényre jutó eredménnyel) értéken forog, ami növekvő cégnél alacsonynak, stabil, egyenletes eredményű társaság esetében átlagosnak számít. A jövőben jelentős növekedést a Zuckerberg által megálmodott metaverzum hozhat, de hogy ez pontosan mit jelent, és milyen lehetőségeket tartogat a felhasználóknak és magának a cégnek, azt még nem tudni.