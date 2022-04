Többlettámogatással ösztönzik a generációváltást

Jelentős támogatásra számíthatnak a következő európai uniós finanszírozási ciklusban a fiatal mezőgazdasági termelők Magyarországon. Az Euró­pai Bizottság előtt lévő stratégiai tervben – amely a 2027-ig szóló közös agrárpolitika forrásainak hazai felhasználását foglalja össze – a kormányzat a már meglévő konstrukciók mellett további támogatási elemeket is tartogat a negyven év alatti termelők részére. Nagy István agrárminiszter képviselői kérdésre adott írásbeli válaszában rámutatott: a kormány döntése alapján 2027-ig minden eddiginél több, mintegy 4256 milliárd forintot fordíthatunk a vidék, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztésére; a vidékfejlesztési forrásokból természetesen a fiatal gazdák is részesülnek.

A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a termelői generációváltás ösztönzésére szolgáló intézkedéseket a Vidékfejlesztési program külön alprogramban foglalta össze, amelynek alapján a fiatal gazdák a különböző beruházásokat támogató pályázatokban az alaptámogatási intenzitáson felül tíz százalékponttal növelt támogatásra jogosultak.

– Az eddig meghozott támogatói döntések eredményeként 1172 fiatal részesült mintegy 53,7 milliárd forintos támogatásban. Az alprogram másik jelentős intézkedése a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott induló támogatás, amelynek keretében 1298 igénylő részére 16,2 milliárd forintot biztosítottak – derült ki a miniszter válaszából.

A tervek szerint ezen két támogatási formára a 2022 utáni időszakban is támaszkodhatnak majd a fiatal termelők. A generációváltást pedig újabb elemekkel is ösztönözné a kormányzat. – A programban új elemként jelenik meg a gazdaságátadás támogatása, amivel célunk annak ösztönzése, hogy a nyugdíjkorhatárhoz közel álló gazdálkodók mezőgazdasági üzemeit fiatalabb termelők vegyék át. Ráadásul a gazdaságátadásban részt vevők a beruházási támogatások esetében szintén többlettámogatásban részesülnek majd – hívta fel a figyelmet Nagy István.

A szaktárca vezetője szerint a fia­talok elindulását az európai uniós források mellett a kedvezményes finanszírozási konstrukciók is segítik. A Széchenyi-kártya program részeként bevezetett agrár Széchenyi beruházási hitel Go konstrukció keretében folyósított hitel maximális összege egymilliárd forint, futamideje legfeljebb tíz év.

A támogatás figyelembevételével fizetendő kamat évente fix 0,5 százalék, a saját erő a beruházási költségek tíz százaléka. A hitelhez az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány legfeljebb kilencvenszázalékos mértékű készfizető kezessége kötelező elemként kapcsolódik, a támogatás figyelembevételével évi 0,5-1 százalékos díjjal.