Megszületett a megállapodás: Magyarország mentesül az olajembargó alól! + videó

Charles Michel: Megállapodás született az orosz olaj unióba tartó exportjának betiltásáról

Charles Michel tájékoztatása szerint az olajembargó azonnal vonatkozik az Oroszországból származó olajimport több mint kétharmadára. Az orosz olaj kivitelének tilalma hatalmas finanszírozási forrást vág el Moszkva hadigépezetétől – húzta alá.

A tanácsi elnök arról is tájékoztatott, hogy az Európai Unió új szankciós csomagja „más kemény intézkedéseket is tartalmaz”, köztük a Sberbankot, Oroszország legnagyobb bankját kizárja a SWIFT néven ismert globális elektronikus fizetési rendszerből, három nagy orosz állami tulajdonú műsorszolgáltató uniós szolgáltatásának betiltásáról rendelkezik, továbbá az Ukrajnában elkövetett háborús bűnökért felelősöket von a megszorító intézkedések hatálya alá.

Charles Michel üzenetében Vlagyimir Putyin orosz elnököt megszólítva azt írta: nem a szankciók, hanem az Ukrajna elleni orosz háború akadályozza az élelmiszerek szállítását – mint írta –, veszélyeztetve ezzel az élelmiszer-biztonságot. Több mint 20 millió tonna gabona vesztegel Ukrajnában Oroszország aknái és háborúja miatt – emelte ki.Meg kell állítanunk a háborút, és helyre kell állítanunk a globális élelmiszer-ellátási láncokat– fogalmazott a tanácsi elnök, és felszólította a Kremlt, hogy hagyjon fel a hírek hamisításával.

Michel kijelentette azt is: az Európai Tanács, valamint a világ hét legfejlettebb iparú országa (G7) továbbra is segíti Ukrajnát azonnali likviditási szükségleteinek kielégítésében. A tagállami vezetőket tömörítő tanács továbbá készen áll arra, hogy 9 milliárd eurós támogatást nyújtson Kijevnek. Erős és konkrét támogatást jelent ez Ukrajna újjáépítéséhez– tette hozzá.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üzenetében üdvözölte az olajszállításra is vonatkozó szankciós csomagról szóló megállapodást.A megszorító intézkedések az év végére az Oroszországból az Európai Unióba irányuló olajkereskedelmet mintegy 90 százalékkal fogják csökkenteni– közölte.

Borítókép: képernyőkép (Forrás: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala)