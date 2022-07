Drasztikus ötletek Európában

Hajmeresztő ötletekkel állnak elő a zöldpárti politikusok és szakértők Európa-szerte. Legutóbb Margareta Lindgren svéd politikus azt javasolta, hogy emeljék meg a vízhasználat árát, mert szerinte így meg lehet akadályozni a pazarlást. Egy másik kapcsolódó elképzelés szerint pedig a háztartásokban nem lenne szabad a szokásos módon lehúzni a vécét, hanem a mosogatásnál összegyűjtött vízzel kellene leöblíteni – írta a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Németországban is radikális javaslatokkal állnak elő és drasztikus döntéseket hoznak, a legfőbb indok pedig az országot egyre nagyobb nyomás alá helyező energiaválság és az ebből eredő infláció.

Egyre több városban döntenek úgy, hogy részlegesen korlátozzák a víz- és áramhasználatot. A munkahelyeknek pedig azt javasolják, hogy ismét vezessenek be otthoni munkavégzést, hogy megtakarítsák az ingázás miatt felhasznált energiát. Sok vállalat már azt is jelezte, hogy ha még tovább emelkednek az energiaárak, akkor néhány embert el kell bocsátaniuk.

Az önkormányzatok azt tervezik, hogy a középületek hőmérsékletét drasztikusan csökkentik és időszakosan lekapcsolják a köztereken a világítást, de a szökőkutakat is leállíthatják rövid időn belül. Van olyan város, ahol az előrejelzések szerint 2022 egészét tekintve nyolcvan százalékkal kerül többe az energia, mint 2021-ben. Ilyen például a bajorországi Augsburg, ahol már az is felvetődött, hogy a közlekedési lámpákat is kikapcsolják.