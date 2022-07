Élesítik a német vészhelyzeti tervet

Habeck keddi ausztriai látogatása során megállapodott ugyan osztrák partnerével abban, hogy a két ország együttműködik egy esetleges gázhiány kezelésében, ugyanakkor nem adta fel a német energiapolitika még Angela Merkel kancellársága idején megkezdett zöldfordulatának sarokpontjait. A „senkinek sem szabad megfagynia” alapelv Habeck szerint csak abban az esetben helyes, ha rövid távú ellátási zavarok következnek be.

„Jelenleg azonban nem ez a forgatókönyvünk, hanem egy esetlegesen hónapokig tartó ellátási megszakítással számolunk” – fogalmazott a Zöldek erős emberének számító alkancellár, akinek szavait a távirati iroda idézte. Mint mondta, megfagynia ilyen helyzetben sem kell senkinek, de a takarékossághoz a háztartásoknak is hozzá kellene járulniuk. Robert Golob, az új, baloldali szlovén miniszterelnök kedden Berlinben, Olaf Scholz kancellárral tárgyalva ennél is merészebb hangot ütött meg: szerinte nagy kihívás ugyan, de átvészelhető a tél orosz gáz nélkül.