Katások maradhatnak az ételfutárok? Akkor miért tüntetnek?

Itt érdemes részleteiben is kitérni a Mediaworks Hírcentrumának birtokába jutott információra. Elöljáróban érdemes rögzíteni: a napokban megszavazott új szabályok értelmében szeptembertől – a taxisok kivételével – csak azok a kisvállalkozások katázhatnak, amelyek kizárólag a lakosságnak nyújtanak szolgáltatást, adnak el árut. Vagyis a katások nem számlázhatnak vállalkozásnak. A Mediaworks Hírcentruma úgy tudja, a nagy ételkiszállító cégek jogi megoldása szerint futáraik ezentúl kizárólag az ennivalót megrendelő magánszemélyekkel állnak majd szerződéses kapcsolatban, a kiszállító céggel magával nem. A futárok így szeptembertől is katázhatnának.

Mit lép erre az adóhivatal?

Felmerül ugyanakkor néhány kérdés. Az egyik, hogy ha információnk igaz, s a nagy cégek egyenruháját viselő kiszállítók ezentúl is katáznak majd, tétlen marad-e az adóhivatal. Az állam ugyanis a kormányzati közlések szerint minden, a bujtatott foglalkoztatás gyanúját felvető esetkörtől meg akarja tisztítani a katát, visszaadva ezzel az adónemet a valóban kis- és valóban vállalkozó rétegnek. Kérdés, hogy az ételkiszállításnak ez a módja nem kelt-e majd a hatóságban gyanút.Másrészt erős politikai töltete is van az ügynek. Némely futárok az utóbbi napokban meglehetős vehemenciával vetették bele magukat a tüntetésbe, így részesei, alakítói lettek a belpolitikai viszonyoknak. Ha azonban az adószakmában beszédtéma az új jogi konstrukció léte, akkor beszédtémának kell lennie azok körében is, akik ebből élnek. Elképzelhetetlennek tűnik, hogy a futárok vagy legalább meghatározott részük nem tud arról, ami az adószakmában nyílt titok, vagyis arról, hogy ezentúl is a katában maradhatnak. Ha viszont ez így van, adódik a kérdés: miért tüntetnek?

Mennyit lehet keresni?

Mivel a sajtónak mostanában nyilatkozó elégedetlen futárok többsége szerint a megélhetésük is veszélybe kerül, ha ezentúl nem katázhatnak, a Mediaworks Hírcentruma hatósági és piaci berkekből igyekezett arról is tájékozódni, milyen bevételt garantál manapság ily módon az ételkiszállítás. – Egyik futár haverom most vett új kocsit – mondta korábban a helyzetről egy, csupán az egyetem mellett, napi egy-két órában futárkodó fiatalember. De mit is jelent ez a gyakorlatban?A Mediaworks Hírcentrumának értesülései szerint ha valaki teljes munkaidőben biciklivel szállít ki ételt a nagy futárcégek kötelékében, és igyekszik ezalatt minél több megrendelést teljesíteni, akár havi nyolcszázezer forinthoz is juthat. A költségek és az adó persze őt terhelik, de a kerékpár fenntartása általában nem túl nagy összeg, s bár szóba jöhet az iparűzési adó, de a kata csak ötvenezer forint. Ha valaki robogót, motorkerékpárt használ, az elérhető rendszeres bevétel megközelítheti a havi 1,2 millió forintot. Az üzemanyagköltség itt már felmerül, de a kata – most még egymilliós határig – ekkor is ötvenezer forint. A leghatékonyabb ugyanakkor az autó: négy keréken akár másfél millió forint is összehozható ételkiszállítással. Természetesen havonta.

S itt a csavar. Eddig évi 12 millió forintig, vagyis havi egymilliós rendszeres bevételig lehetett katázni, a befolyó összeg ezt meghaladó része után negyven százalék pluszadót kellett leróni. Szeptembertől viszont változik a szabály. Akkortól 18 millióra emelkedik a plafon, vagyis az ételkiszállítóknak akkor is csak havi ötvenezer forint katát kell majd fizetniük, ha történetesen másfél milliót szednek össze egy hónapban. Vajon ebben az esetben is elégedetlenek lesznek az új kataszabályokkal?