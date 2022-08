Fékezett az ipar júniusban

Júniusban az ipari termelés volumene 1,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 4,8 százalékkal emelkedett. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2022 májusához mérten 0,6 százalékkal nőtt.

A legnagyobb súlyú alágakban a termelés volumene bővült az egy évvel korábbihoz képest: a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása kisebb, az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása nagyobb mértékben. A többi feldolgozóipari alág többségében viszont csökkent a termelés.

A termelés az év első hat hónapjában 5,1 százalékkal nagyobb volt, mint 2021 azonos időszakában. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás júniusban az előző hónaphoz viszonyítva 0,6 százalékkal emelkedett.

Munkanaphatással megtisztítva a termelés 4,8 százalékkal növekedett, ez meghaladta a várakozásokat, mivel júniusban kettővel kevesebb munkanap volt

– közölte Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője.

Az ipari termelés 2020 októberéig teljesen kilábalt a járvány okozta válságból, a további lendületes növekedést azonban a chiphiány fékezte, így a járvány előtti szint közelében, azt kissé meghaladó mértékben ingadozott az ipari termelés, ahonnan az idei év elején határozott lendületet vett. Júniusban a 2020. áprilisi mélyponthoz képest 71,1 százalékkal nőtt az ipari termelés. 2015. évi átlaghoz viszonyítva 25,4 százalékkal bővült az ipari termelés, míg 53,3 százalékkal haladja meg a 2010. évi átlagos termelési szintet.

A következő hónapokban a chiphiány miatt a tavaly harmadik negyedévi gyenge bázis, valamint az idén enyhülő chiphiány miatt nagyobb mértékben növekedhet az ipari termelés, azonban az orosz-ukrán háború továbbra is számos kockázatot jelenthet

– jelezte az elemző. Noha a félvezetőhiány még sokiág fennmaradhat, de fokozatos javulásra lehet számítani, mivel az utóbbi időben csökkent a műszaki cikkek iránti kereslet.

A beszállótói láncok szakadozása szintén jelentős kockázatot jelenthet, csakúgy, mint az energia árainak elszállása, azonban egyes nyersanyagok, különösen az ipari fémek árai már meredeken visszaestek a recessziós aggodalmak hatására. A külső keresletet ronthatja az infláció élelmiszer-, és energiaárak vezérelte emelkedése a vásárlóerő csökkenésén keresztül.

Ugyanakkor továbbra is élénkítheti az ipart a nagyon magas rendelésállomány, valamint a készletek feltöltése is, így az év során átmeneti megingások mellett fokozatos élénkülésre számítunk az ipari termelésben, amit új – főleg az akkumulátorgyártáshoz és autóiparhoz, valamint élelmiszeriparhoz, vegyiparhoz, védelmi iparhoz kapcsolódó – kapacitások várható üzembe helyezése is támogathat. A hazai gazdaság középtávon jelentősen profitálhat a BMW és a Mercedes beruházásaival, valamint a védelmi ipari kapacitások kiépülésével, mivel a hadiipari kiadások szignifikáns növekedése várható a következő években. Idén bázishatások és új kapacitások üzembe helyezése miatt, de jelentős bizonytalanságok mellett 6 százalék körüli növekedésre számítunk, a tavalyi 9,6 százalék után – mondta Suppan Gergely.

