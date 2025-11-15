Dráma a sertéspiacon, zuhannak az árak: öröm a vásárlóknak, fájdalom a sertéstartónak

Idén januárban 1,92 euróval nyitott az egy kiló hasított súlyra vetített német sertésjegyzés, majd a május 26-ával kezdődő 22. hétre az ár 2,1 euróra emelkedett és ezen a szinten maradt július elejéig, ezután csökkenni kezdett és az október 13-ai, 42. hét óta ezen a szinten is van. A német árnak azért van jelentősége itthon, mert a szerződések ehhez kötik a felvásárlási árat. A német árcsökkenés mellett a forint erősödése is rosszul jött a hizlalóknak, így a termelők most közel 25 százalékkal kevesebbért tudják értékesíteni a hízókat, mint néhány hónapja – mondta lapunknak Oláh Endre, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) főtanácsosa.

Az árcsökkenés a hízóknál és a malacoknál is megfigyelhető (Fotó: JUSTINE BONNERY / Hans Lucas)

A takarmányköltségek viszont nemhogy szinten maradtak, hanem egy kicsit még a tavalyi átlagár fölött is vannak – mondta Oláh Endre. Ezt igazolják az Agrárközgazdasági Intézet adatai is, amelyek szerint a különböző hízótápok ára szeptemberre az egy évvel azelőttiekhez képest 4-9,7 százalékos mértékben emelkedett. Márpedig a hizlalásban a legjelentősebb költségtétel a takarmány. Az energiaárak a tavalyihoz képest érdemben már nem csökkentek, viszont a munkabér emelkedett, amire a főtanácsos azt mondta, hogy „nyomás van az ágazaton, muszáj bért emelniük a sertéstartóknak is”.

A piacról érkező információk szerint a szerződéses árak most az élősertés kilójára vetítve 530 forint körül mozognak, a szerződés nélkül, a szabadpiacon értékesített disznókért pedig ennél is kevesebbet, kilónként 500-510 forintot adnak, de az sem kizárt, hogy kisebb termelőknél még ennél is alacsonyabb lehet. Tavaly egyébként 665 forint volt az élősertés kilónkénti felvásárlási ára, amivel elmondható, hogy jó évük volt a sertéstartóknak.

A most kialakult árszinteken viszont az önköltség már nehezen fedezhető, így vannak olyan gazdálkodók, akik csak a kiadásaikat termelik meg, és olyanok is, akik azokat sem.

Most mindenki arra vár, hogy a KAP Stratégiai Tervben az állattartó telepek fejlesztésének támogatására kiírt pályázatokban megszülessenek a döntések és el lehessen kezdeni a beruházásokat, amelyekkel hatékonyabbá tehető a hizlalás. A pályázatokat jelentősen túligényelték, de az agrártárca ígérete szerint az eredetileg 200 milliárd forintos forrást – amelyből 50 milliárd a kisebb, 150 milliárd pedig a nagyobb fejlesztésekre volt elkülönítve – megemelik, és 450-500 milliárd forint támogatás jut a telepek fejlesztésére.