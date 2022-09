Felrobbanthatja a piacokat a Fed

A Fed hét hónappal ezelőtt kezdte a kamatemelési ciklust, amikor az alapkamat 0 és 0,25 százalék között állt. Eleinte kisebb lépésekkel növelt, de utoljára már 75 bázispont volt a mérték, és ma is ekkora lépés várható. Így a most 2,25–2,50 százalékos sávban lévő kamat várhatóan 3-3,25 százalékra emelkedik, ezzel a semlegesnek tekintett 2,50 százalék fölé kerül.

A mai kamatdöntést önmagában nem tartják túl izgalmasnak a befektetők és általában a gazdasági-piaci szereplők, viszont annál inkább figyelik, hogy mit üzen a Fed a további várható lépésekről.

A jegybank ugyan maga sem tudhatja, hogy meddig tart az inflációs sokk, ugyanakkor vannak kidolgozott forgatókönyvei a különböző eshetőségekre. Az utolsó adatok arra utaltak, hogy az infláció növekedése megállt az Egyesült Államokban, de csökkenni még nem kezdett. Az amerikai kontinens, de különösen az Egyesült Államok és Kanada helyzete jóval kedvezőbb, mint Európáé, hisz a gázár nem magas, földgázból pedig nemcsak önellátó a két ország, de jelentős exportőr is. Ha a gáz kontinensek közti szállítása egyszerű lenne, Európát is ellátták volna, így itt is normalizálódna az ár, azonban a gázt csak hűtve és cseppfolyósítva lehet az óceánon áthajózni, ami komoly infrastruktúrát igényel – magyarázza a Vg.hu.

Az energiaválság így alig jelentkezik Amerikában, ráadásul az olajár dollárban masszívan csökkent az elmúlt időszakban, így a benzin ellenértéke is lényegesen a korábbi csúcsa alatt van.

Az inflációs nyomás így óhatatlanul kisebb lehet, mint Európában, ugyanakkor az, hogy a Fed az 1980-as évek óta először küzd inflációval, kissé nyomasztja a jegybankot, ezért most arra hajlik, hogy inkább egy kicsit túl-, mint alullőjön a célon, vagyis mindenáron az inflációt akarja letörni, és inkább vállal egy esetleges recessziót vagy a jelenleginél magasabb munkanélküliséget.

A várakozások szerint a kamatemelési ciklus az idén még erős lesz, a kamatszint négy százalék fölé kerül, jövőre pedig legfeljebb egy-két kiigazító lépés jöhet, majd a kamatszint hosszasan tetőzhet. A mai jegybanki kommunikációból arra lesz kíváncsi a piac, hogy ez a forgatókönyv valószínűbb-e vagy az eddig vártnál tovább tarthat a kamatemelési ciklus, és magasabb szinten tetőzik a kamat.

Borítókép: Jerome Powell, az amerikai jegybank szerepét betöltő Szövetségi Tartalékbankrendszer, a Federal Reserve System (Fed) elnöke sajtóértekezletet tart a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) ülése után Washingtonban 2022. július 27-én. A Fed ekkor 75 bázisponttal emelte az irányadó kamatot (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)