Lassan araszolnak a betéti kamatok a tíz százalék felé

A szakportál összeállításában észrevételezi azt is, hogy a nagy bankok eddig nem kezdtek el versenyezni érdemi betéti kamatokkal a lakossági ügyfelek pénzéért, de most náluk is megmozdult valami. Hasonlóan kisebb társaikhoz, lassan szintén egyre több esetében érhető el öt-, hat-, hétszázalékos kamat.