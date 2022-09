Megfizethető marad az élelmiszer

Évtizedek óta nem látott élelmezési kihívások jelentkeznek a világ számos pontján, az európai mezőgazdaság és élelmiszeripar rövid idő alatt több súlyos válsággal is szembesült. Ennek ellenére a hazai élelmiszer-ellátás biztos lábakon áll.

– Magyarország lakosságának élelmezése biztosított, az alapvető élelmiszerek döntő többségéből a hazai fogyasztás mellett évről évre jelentős exportárualap is képződik. Ennek köszönhetően az idei rendkívüli évben a legtöbb élelmiszer-kategória esetében önellátók vagyunk – hívta fel a figyelmet Nagy István.

Az agrárminiszter képviselői kérdésre adott írásbeli válaszában emlékeztetett arra, hogy a magas takarmány-, műtrágya-, növényvédőszer- és energiaárak, valamint a munkaerőhiány okozta kihívásokat súlyosbította az évszázados aszály, az orosz–ukrán háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika.

Ezért egész Európában komoly áremelési hullám vonul végig az élelmiszerpiacon. Jól mutatja ezt, hogy a legfrissebb, 2022. júliusra vonatkozó adatok szerint valamennyi uniós országban emelkedett az élelmiszerek éves bázisú fogyasztási árindexe. Az élelmiszer-infláció éves viszonylatban Litvániában 29,8, Bulgáriában 24,9, Lettországban 24,7 százalék volt, de Csehországban és Észtországban is meghaladta a 20 százalékot. Az Európai Unió egészében 13,2 százalékkal haladták meg az élelmiszerárak az egy évvel ezelőtti szintet.

Nagy István szerint a drágulás hazánkat sem kerülte el, ugyanakkor kiemelt kormányzati cél, hogy az élelmiszerek továbbra is elérhetők maradjanak a lakosság széles rétegei számára, és megőrizzük az életszínvonal emelkedésében elért eddigi eredményeket. Ennek érdekében döntött a kabinet arról, hogy február elsejétől rögzíti egyes élelmiszerek árát, az intézkedés ez év végéig él.

– A kormány a költségvetés teherbírásának függvényében minden eszközzel támogatja a családokat és a nyugdíjasokat. Idetartozik a kisgyermekesek személyi jövedelemadójának visszafizetése, a nyugdíjak korrigálása és a január elsejétől 200 ezer forintra emelt minimálbér is – emelte ki az agrárminiszter.

A tárcavezető kitért a gazdálkodókat és feldolgozókat ért kihívásokra is. Nagy István szerint mind a hazai termelésre épülő ellátásbiztonság fenntartása, mind a vidéki gazdaságban központi szerepet betöltő gazdálkodók helyzetének stabilizálása kiemelt kormányzati cél. Ezért a rendkívüli aszályhelyzetre tekintettel a gazdálkodók gyors megsegítése érdekében az aszály veszélyhelyzeti operatív törzs július végi döntésének értelmében egy hatékony intézkedéscsomagot fogadott el a kabinet.

Ennek részeként a kormány hitelmoratóriumot rendelt el, amely 2022 szeptemberétől 2023 év végéig a mezőgazdasági vállalkozások beruházási és forgóeszköz hiteleire vonatkozik. A bajba jutott állattartók emellett egy hárommilliárd forint összegű takarmányszállítási támogatási keretből kaphatnak támogatást, a mezőgazdasági területek öntözését kiszolgáló állami öntözőművek megnövekedett energiaköltségére pedig 1,4 milliárd forintos többletforrást biztosít a kabinet.

Az aszály okozta károk enyhítését célozza az az intézkedés is, amely a biztosítókat kötelezi arra, hogy az aszálybiztosítások kárelőlegét a bejelentést követő 14 napon belül ki kel fizetni az érintett termelőknek.

Szeptember elején újabb kormányzati segítségről született döntés annak érdekében, hogy a gazdálkodók egy jelentős részének napi működését ne lehetetlenítse el az aszály, a mezőgazdasági termelés további finanszírozása megoldott legyen. Az agrárvállalkozások így kiemelten kedvező kamatozású, szabad felhasználású folyószámlahitelt vehetnek fel.

Az energiaárak hatásának ellensúlyozása érdekében pedig hamarosan a gáz- és villanyárammal kapcsolatos költségekhez is hozzájárulást biztosít a kabinet.

A lehetőséggel a termelő kis- és közepes vállalkozások élhetnek majd. Az agrárminiszter emellett említést tett az európai összevetésben is kiemelkedőnek számító, négypillérű mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerről is, amely a jelenlegi helyzetben is segítséget képes nyújtani a gazdálkodóknak.

A mezőgazdasági termelés hatékonyságát és jövedelemtermelő képességét a következő években elérhető rekordösszegű beruházási támogatások is javítani fogják. Így a mostanihoz hasonló, magas inputárak mellett is biztosított lehet az eredményes gazdálkodás.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Somogyi Hírlap/Lang Róbert)