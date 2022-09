Palkovics László: A járműgyártás területén jól állunk

A járműgyártás és kutatás-fejlesztés mellett a közúti és vasúti közlekedési rendszerek fejlesztésébe is jól áll az ország, négymilliárd forintos vasúti hálózatfejlesztés indul, és e téren is jelentős szerepet vállal a kar, mint ahogy a vállalaton belüli és vállalaton kívüli logisztikában is.

A kar tevékenysége az ország számára fontos és világszerte kiemelt területeken zajlik – hangsúlyozta Palkovics László akadémikus, a kar egykori tanára, tanszékvezetője.

A BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara jelenleg három alapszakon és négy mesterszakon képez jármű-, közlekedés-, logisztikai és autonóm járműirányítási mérnököket.

Borítókép: Palkovics László technológiai és ipari miniszter (Fotó: MTI/Illyés Tibor)