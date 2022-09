Szeptembertől nő a gázimport Magyarországon

Ahhoz, hogy október 1-jére, a hazai földgázkitárolási időszak kezdetére megteljenek a hazai tárolók, az augusztus 31-ig összegyűlt 3,9 milliárd köbméteres mennyiséget egy hónap alatt 6,53 milliárd köbméterre kellene emelni, pontosabban 6,73 milliárd köbméterre egy tavalyi, extra engedély alapján.

Az szól a nagyobb, 6,73 milliárd köbméteres mennyiség mellett, hogy a Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) a korábbinál 200 millió köbméterrel több gázt tölthet be a négy föld alatti létesítménye közül kettőbe 2025-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) feltételes hozzájárulásával.

Ezt is figyelembe véve pillanatnyilag még 2,83 milliárd köbméter gáznak van hely a tárolókban.

Ekkora tétel bespájzolása szeptemberben átlagosan napi 94,33 millió köbmétert jelentene, csakhogy az MFGT és a Hexum Zrt. együtt ennek naponta legfeljebb nagyjából a felét tudja fogadni, 45,3 millió köbmétert az FGSZ Zrt. 2020-as adata alapján. Vagyis október 1-jéig teljes gőzzel is csak 1,28 milliárd köbméterrel, 5,18 milliárd köbméterre növelhető készlet, a teljes kapacitás 77 százalékára.

Nagyobb lett az import, nagyobb mennyiség tárolható be

De ekkorára nem nő, mert a betárolás a lehetségesnél lassabban, például augusztus 31-én csak a kapacitások 52 százalékos kihasználtságával folyt a Gas Infrastructure Europe (GIE) adatai szerint – áll a Vg cikkében.

Viszont szeptember 1-jén lendületet vehetett. Ekkortól ugyanis Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszer szerdai bejelentése alapján az orosz Gazprom naponta maximum 5,8 millió köbméterrel több gázt küld Magyarországra Szerbián át.

Ezt hozzáadva ahhoz a napi 23,6 millió köbméterhez, amely az augusztus 31-i adatból számolható, de a GIE adatai szerint a betárolási időszakban idei átlagnak is mondható, már napi 29,4 millió köbméternél tartunk. Ez havonta 880 millió köbméter, amely, ha mind a tárolókba kerül, akkor a teljes készlet október 1-jére 4,78 milliárd köbméterre emelkedik. Persze ez utóbbi számot sok más is alakíthatja: a kereskedők például már szeptemberben is felhasználhatnak a betárolt gázból (fel is használtak a napokban), a napi 5,8 millió köbméter az orosz többletimportnak napi stabil mennyisége, csak a felső határa, azonban érkezhet pluszgáz Horvátországon és Románián át is. Fontos továbbá, hogy bár cikkünk a kitárolási időszak kezdetére összpontosít, a betárolás folytatódik ezt követően is. Az FGSZ és a romániai Transgaz megállapodásának eredményeként éppen októbertől emelkedik évi 700 millió (tehát napi 1,9 millió) köbméterrel a Románia felől behozható földgáz mennyisége.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Móricz-Sabján Simon/VG)